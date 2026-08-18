El huachicol fiscal prácticamente se terminó en México, afirma Sheinbaum

El contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal “prácticamente se terminó” en México gracias a las intervenciones en aduanas y a las detenciones realizadas, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, aunque reconoció que aún persisten problemas que están siendo atendidos.

Solicitó a la Fiscalía General de la República, a la Agencia Nacional de Aduanas de México, a la Secretaría de Energía y al Servicio de Administración Tributaria preparar un informe conjunto para dar a conocer los aseguramientos, investigaciones y capturas relacionadas con el ingreso ilegal de combustibles al territorio nacional.

“¿Qué pasa con el trabajo que ha estado haciendo el Gobierno de México para prácticamente acabar con lo que llamamos el huachicol fiscal o el contrabando de combustible? Prácticamente se terminó gracias a las intervenciones que hemos estado haciendo en aduanas, a las detenciones que se hicieron”, afirmó.

Sheinbaum Pardo indicó que permanece pendiente la información correspondiente a la Sener y al SAT para su presentación pública.

“Pero la cantidad de detenciones que ha habido son muy grandes. Hay otros problemas que todavía persisten que se están atendiendo, pero de eso no se habla”, señaló.

Pidió a la FGR explicar el avance de las indagatorias, entre ellas las que derivaron en detenciones de integrantes de la Secretaría de Marina y en el aseguramiento de ferrotanques con combustible ilegal.

“Todo lo que se hizo con el caso de los ferrotanques que llegaban con combustible ilegal, que llevaron a varias detenciones y que todavía faltan más, el contrabando de combustible disminuyó muchísimo”, expuso.

Como indicador del descenso en la comercialización ilícita, la mandataria nacional citó el incremento en las ventas legales de Petróleos Mexicanos, aunque no presentó cifras respecto al volumen de contrabando detectado, los ingresos recuperados ni el número total de personas investigadas.

“Lo que sí es cierto es que ha aumentado mucho la venta de combustible de Pemex y esa es la mejor muestra, pues, de que hay menos ilegalidad en la venta del combustible”, declaró.

Defendió además la detección y clausura de almacenamientos ilegales de combustible, y sostuvo que esos hallazgos han sido resultado de acciones de la Guardia Nacional y de la FGR, no de descubrimientos fortuitos ajenos a las autoridades.

“Es como dicen, oigan, se encontraron un almacenamiento de combustible y dicen: ‘¿Cómo es posible que no se diera cuenta la autoridad?’ No, la autoridad lo encontró, la autoridad fue la que lo clausuró, la autoridad es la que está haciendo las investigaciones”, reprochó.

Sheinbaum Pardo detalló el procedimiento seguido en esos casos.

“La Guardia Nacional se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible ilegal. Solicitó a la Fiscalía su cateo y clausura. Esa es la información. Se clausuró y se están haciendo las investigaciones. Hay detenidos”, puntualizó.

Aseguró que la difusión de versiones según las cuales el Gobierno federal detectó tardíamente esos sitios forma parte de una campaña contra su administración.

“El Gobierno de México no se dio cuenta que había un almacenamiento de combustible y, de pronto, apareció de la nada un almacenamiento de combustible. Bueno, sí fue la propia autoridad quien se dio cuenta e hizo su trabajo”, señaló.