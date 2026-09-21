$!El huracán Polo se intensifica rápidamente y prevén que este martes alcance la categoría 5

A las 20:00 horas, tiempo de Sinaloa, se ubicó a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

En el reporte de la noche de este lunes, “Polo” alcanzó la categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtieron de la rápida evolución que registra el huracán Polo ubicado frente a las costas del sureste mexicano.

Durante esta noche presentaba un desplazamiento hacia el este-sureste, a 7 kilómetros por hora.

“‘Polo’ continúa intensificándose y se espera que se convierta en un huracán mayor el martes”, advirtió en el aviso más reciente el Centro Nacional de Huracanes.

“El huracán Polo de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se intensifica rápidamente al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en el occidente y sur del país”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con la proyección, se espera que a la medianoche, “Polo” ya haya alcanzado la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora.

Y al mediodía de este martes, habría alcanzado la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora.

En el aviso de la noche de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de lluvias puntuales intensas en la zona costera de Guerrero y Oaxaca, además de lluvias puntuales muy fuertes sobre Michoacán y lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Colima.