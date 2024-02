El IMSS pagó 397 millones de pesos (mdp) a empresas que debían proveer alimentos a hospitales pero en realidad no lo hicieron, pues el Instituto no entregó ninguna documentación que compruebe las entregas, y en algunos casos las compañías ni siquiera fueron localizadas.

Por tanto, este gasto sin comprobación se considera como un “probable daño al erario”, advierte la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la “compra, distribución y suministro de víveres y alimentos procesados y semiprocesados” del IMSS como parte del análisis de gasto de la Cuenta Pública de 2022, cuyo informe fue entregado este martes a la Cámara de Diputados.

Entre los hallazgos de la auditoría está que el IMSS pagó a 12 proveedores, pese a que éstos no entregaron facturas, remisiones, registros de entrada y salida de los bienes, ni lugares y fechas de entrega, ni documentos que acrediten la recepción a satisfacción por parte del IMSS, “por lo que no se pudo corroborar en su totalidad el cumplimiento de los contratos suscritos por dichos proveedores”, advierte la Auditoría.

Empresas que incumplieron contratos de alimentos a hospitales del IMSS

Se trata de: Abastos y Distribuciones Institucionales, Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos, Surtipractic, Servicios AUBO, Pan Rol, Andrea Fruit Company, Comercializadora Tres E, D´Sazon Seguridad Alimentaria, Productos Serel, Comercializadora Sidney, Embotelladoras Bepensa, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable (S.A. de C.V.).

La Auditoría analizó cuatro partidas presupuestales referentes a la prestación de servicios de alimentación en hospitales del IMSS, que reportó un gasto de 2 mil 537 millones de pesos en 2022, pero sólo entregó documentación que justificó el pago de 2 mil 288 millones de pesos. Es decir, no hubo comprobación de 239 millones de pesos.

Entre las revisiones están las contrataciones que hizo el IMSS de Chihuahua a la empresa Placara S. A. de C. V., por 55 millones de pesos para entregar alimentos a los hospitales generales de Zona número 11, 35, 22, 23, 6, 16; el Hospital General de Obstetricia no. 15, el Hospital Regional No. 66, y la Unidad Médica Familiar no. 24.

El 11 de octubre de 2023, el grupo auditor acudió al domicilio fiscal de la empresa, pero en la recepción le informaron que la empresa había desocupado esa oficina desde abril de ese año. Además, al revisar la documentación entregada por el IMSS se detectaron facturas incompletas, discrepancias en los datos de las actas de entrega-recepción, falta de firmas, “por lo que no fue posible corroborar que dicho proveedor haya cumplido con la prestación del servicio convenido”.

Sobre la empresa Operadora Peninsular de Frutas Frescas La Cosecha, S.A. de C.V., que fue contratada por el IMSS de Jalisco y Yucatán, la Auditoría advierte que acudió a su domicilio fiscal el 21 de agosto de 2023, pero “los vecinos de la localidad dijeron que no conocían a dicha persona moral” y tampoco “se tiene evidencia que el personal del proveedor haya entregado los bienes al IMSS”.

El IMSS tampoco cuenta con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria por 158 millones de pesos correspondiente a 29 contratos suscritos por los Órganos de Operación Administrativa del IMSS de Baja California, Chihuahua, Tabasco y Yucatán, y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) en Yucatán.

Irregularidades en compras del IMSS

La Auditoría explica que hubo compras directas de artículos de cocina y comedor, pero dichas unidades no entregaron documentación “que acredite y ampare, las cantidades de víveres y alimentos solicitados a los proveedores, así como su recepción, en la cantidad, calidad y características solicitadas; tampoco hay soporte documental de su ingreso al almacén, aunado a las inconsistencias identificadas en las órdenes de compra, remisiones y solicitudes extraordinarias de alimentos; además de la falta de CFDI, órdenes compra, remisiones”.

Otras cosas detectadas por la Auditoría está que una persona física que recibió pagos durante del IMSS en Chihuahua, como proveedor, también obtuvo pagos de la empresa Grupo Tres Catorce, S. de R.L. de C.V., quien también recibió pagos del IMSS en Chihuahua.

Dicha empresa, además tiene como accionista mayoritario con el 70% de las acciones a otra persona física que también recibió recursos del IMSS de Chihuahua. Sin embargo, esta unidad no entregó la totalidad de la documentación de los proveedores que participaron en las licitaciones públicas, ni en las adjudicaciones directas, por lo que no se pudo verificar la participación de dichos proveedores en ellas.

Lo mismo ocurrió con otra persona física que recibió pagos del IMSS en Yucatán, y salarios de la empresa Productora Nacional de Huevo, S.A. de C.V., y además participa en otras siete compañías.