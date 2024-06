Sin embargo, exconsejeros electorales como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, y representantes de la oposición, como Emilio Álvarez Icaza y Guadalupe Acosta Naranjo, han asegurado que el límite del 8% a la sobrerrepresentación deberá considerarse por coalición, y no por partido.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, advirtió este jueves que la asignación de plurinominales para la próxima legislatura se hará conforme a las reglas vigentes; es decir, considerando el límite de 8% a la sobrerrepresentación por partido político, y no por coalición.

Sin embargo, si se consideran los tres partidos como coalición, estos sumarían 374 curules, que representan el 74.8% de la Cámara, cuando la votación conjunta de la coalición Sigamos Haciendo Historia fue de 54.6% por lo que si se aplicara el límite del 8% a la sobrerrepresentación, podrían ocupar máximo el 63% de las curules.

Ante este diferendo, Guadalupe Taddei reiteró este jueves que la fórmula que se aplicará será la establecida en el acuerdo de diciembre; es decir, aplicando el límite de 8% a la sobrerrepresentación por partido político y no por coalición.

“El Instituto tiene la gran ventaja y virtud de haber tomado este acuerdo antes incluso de que existieran las coaliciones; no existía votación, candidaturas, ni coaliciones y pudimos tomar este acuerdo. Hubo dos impugnaciones que se resolvieron en tiempo y que confirmaron los lineamientos que tenemos, de tal manera que eso está firme, eso lo conocen todos los partidos y esos serán los lineamientos que apliquemos”, dijo.

Taddei agregó: “siempre he contestado que el INE no va a cambiar las reglas, el INE ya las tiene; el INE no quita ni pone, el INE establece y utiliza la fórmula que ya fue creada, que viene en la Constitución y que tenemos que aplicar”.



Crean Comisión de Presupuesto; estarán atentos a ‘plan C’

El Consejo General del INE aprobó ayer la creación de una Comisión Temporal para elaborar el presupuesto del instituto para el ejercicio 2025.

De forma inédita, esta comisión quedó integrada por sólo tres consejeros electorales, y no cinco, como había ocurrido en los últimos años.

La Comisión quedó bajo control del grupo afín a Guadalupe Taddei: será presidida por Uc-kib Espadas, y sus dos integrantes serán Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López Vences, incondicionales de la consejera presidenta.

La propia Taddei informó este jueves que esta integración -que excluye a las consejeras y consejeros de mayor experiencia en el INE, que han mostrado sus diferencias con la presidenta- se debe a que nadie más quiso apuntarse para conformarla.

La Comisión Temporal de Presupuesto deberá elaborar el anteproyecto que pedirá el INE a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2025.

En dicho presupuesto deben considerarse los requerimientos presupuestales para el gasto operativo del INE del próximo año -en el que únicamente habrá elecciones locales en dos estados-, una partida precautoria en caso de que se promueva una Consulta Popular y sus proyectos de inversión.

Guadalupe Taddei dijo que, además, el INE estará atento a la aprobación de las reformas consideradas en el plan C, que podrían obligar al instituto a organizar elecciones de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, e incluso de consejeros electorales, en 2025.

“Hay que estar atentos a cómo queda finalmente la reforma, pero en general todos entendemos que hay un proceso fuerte para llegar a una elección por la vía de las urnas de estas figuras del Poder Judicial; hay que ser prudentes y esperar, sin dejar de estar atentos, para poder incluir en el presupuesto aquellas actividades que le tocarían al instituto”, dijo.