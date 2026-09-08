El INE avala computar boletas planchadas pese a acusaciones de fraude

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 3 de septiembre, por siete votos a favor y cuatro en contra, un nuevo criterio que impide anular de manera automática las boletas electorales que aparezcan dentro de las urnas sin marcas de doblez, conocidas como "boletas planchadas", de cara a las elecciones intermedias de 2027.

El acuerdo establece que, cuando durante los cómputos distritales se detecte una papeleta sin señales de haber sido doblada, el personal de la mesa de recuento deberá separarla de inmediato, reservarla y levantar un acta o constancia de incidente.

Concluido el recuento, el pleno del consejo distrital correspondiente determinará de manera fundada y motivada si esa boleta se incorpora al cómputo, se considera válida o se anula.

La propuesta aprobada fue presentada por la consejera Frida Denisse Gómez Puga y sustituyó tanto el proyecto original como una alternativa formulada por la consejera Rita Bell López Vences, que planteaba catalogar directamente como inválidas las boletas que no mostraran signos físicos de inserción en la urna.

El texto avalado precisa que la ausencia de marcas de doblez no determinará por sí sola la invalidez de una papeleta ni su exclusión del cómputo.

El fenómeno fue documentado en el proceso electoral federal de 2024 y, en mayor escala, durante la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025, comicios en los que el INE excluyó boletas sin dobleces junto con otras irregularidades detectadas en cientos de casillas, determinación que posteriormente fue revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La discusión se extendió por más de tres horas y dividió al pleno.

Los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora y Carla Astrid Humphrey Jordán sostuvieron que, por las dimensiones de las boletas y el tamaño de las ranuras de las urnas, resulta materialmente imposible introducir una papeleta sin que presente alguna marca.

Espadas Ancona expuso que la ranura de las urnas mide tres milímetros, mientras que las boletas miden 20 por 28 centímetros.

"Indicio inequívoco de fraude electoral", calificó Espadas Ancona a la aparición de boletas completamente lisas.

El consejero Arturo Castillo Loza señaló que estas papeletas constituyen un elemento para cuestionar la certeza de que el voto haya sido emitido por quien tenía derecho a hacerlo, y añadió que el elector tiene la obligación de doblar la boleta para preservar el secreto y la libertad del sufragio.

En sentido contrario, la consejera Norma Irene De la Cruz Magaña sostuvo que la ausencia de dobleces no constituye por sí misma una causal de nulidad prevista expresamente en la legislación, postura respaldada por el consejero Jorge Montaño Ventura, quien afirmó que la falta de marcas no implica necesariamente que la boleta no haya pasado por la urna.

El punto más álgido de la sesión ocurrió entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y Marco Antonio Baños Martínez, representante del partido Somos y ex consejero electoral, quien acusó a la mayoría del Consejo General de abdicar a su responsabilidad de dar certeza y recordó que en la elección judicial de 2025 se anularon más de 800 casillas debido, entre otras anomalías, a la aparición masiva de boletas sin marcas de doblez.

Taddei Zavala rechazó las acusaciones de permisividad, defendió el acuerdo y le respondió que fuera a ganar votos en el territorio en lugar de insultar al INE.

Los representantes de Morena ante el Consejo General, Guillermo Rafael Santiago y Montserrat Ruiz Páez, rechazaron los señalamientos y acusaron a la oposición de montar un espectáculo mediático ante su falta de propuestas y su baja simpatía en las encuestas.

La oposición anunció que impugnará la resolución ante la Sala Superior del TEPJF, con el objetivo de que las boletas planchadas sean catalogadas desde el inicio como votos nulos.

La resolución que emita el órgano jurisdiccional definirá el marco operativo con el que los consejos distritales enfrentarán estos casos en los cómputos de la elección intermedia de 2027, en la que se renovará la Cámara de Diputados.