El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la noche del miércoles a los partidos políticos el mecanismo de protección de candidatas y candidatos en caso de amenaza durante las campañas de 2024, pero éste fue calificado como insuficiente por los presidentes nacionales del PAN y el PRD, quienes argumentaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es demasiado grave para la solución que se le pretende dar.

En cambio, los representantes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo avalaron el protocolo diseñado por el INE y el gabinete de seguridad federal, aseguraron que el gobierno puede garantizar elecciones pacíficas, y acusaron a la oposición de usar el tema de la inseguridad y la violencia como arma propagandística en sus campañas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la noche del miércoles a los partidos políticos el mecanismo de protección de candidatas y candidatos en caso de amenaza durante las campañas de 2024, pero éste fue calificado como insuficiente por los presidentes nacionales del PAN y el PRD, quienes argumentaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es demasiado grave para la solución que se le pretende dar.

En cambio, los representantes de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo avalaron el protocolo diseñado por el INE y el gabinete de seguridad federal, aseguraron que el gobierno puede garantizar elecciones pacíficas, y acusaron a la oposición de usar el tema de la inseguridad y la violencia como arma propagandística en sus campañas.

En qué consiste el protocolo

La reunión de los partidos con consejeras y consejeros del INE ocurrió cinco días después de que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, presentara el protocolo diseñado para proteger a candidatas y candidatos, y luego de al menos 13 asesinatos de aspirantes a diversos cargos de elección popular registrados desde septiembre, cuando comenzó formalmente el proceso electoral 2023-2024.

¿Cómo funciona el protocolo de seguridad a candidatos?

La consejera presidenta Guadalupe Taddei fue la encargada de explicar cómo funcionará el protocolo: el INE recibirá las solicitudes de protección (por escrito) que los partidos hagan para sus candidatos; éstas serán canalizadas a las autoridades de seguridad (federal o local, según el ámbito del cargo al que se aspira) a través de una mesa de coordinación interinsitucional que, dijo la consejera, operará 24 horas al día, los siete días de la semana.

Las solicitudes de protección se clasificarán según el nivel de riesgo denunciado por los partidos, y la información se irá sistematizando para detectar las zonas más peligrosas para las candidatas y candidatos.

Taddei le aclaró a los dirigentes y representantes de los partidos que el INE no hace ni hará mapas de riesgo, pues eso le corresponde a las autoridades de seguridad, tanto militares como civiles. Ofreció a los partidos canalizar todas sus denuncias e inquietudes a las autoridades, pero aceptó ante ellos que las atribuciones del instituto en ese tema son limitadas.

“La competencia del Instituto Nacional estriba en solicitar a las instancias correspondientes la relación interinstitucional, para que acompañe el proceso, no sólo de las candidaturas, también de toda la planta laboral del Instituto en las actividades que en este momento están desarrollándose”, dijo Taddei.

En un momento de la reunión, celebrada a puerta cerrada en un salón de las instalaciones del INE, la consejera Carla Humphrey dijo a los representantes que sus partidos también deben contribuir a cerrarle el paso al crimen organizado en los procesos políticos, cuidando a quién postulan a cargos de elección popular y cómo financian sus campañas.

Críticas de la oposición al protocolo de seguridad para candidatos

Al salir de la reunión, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, calificaron como insuficiente el mecanismo que les fue presentado y, cada uno por su parte, revelaron que tienen reportes de dirigentes locales y aspirantes que han abandonado candidaturas por amenazas de grupos criminales, o que han advertido que no hay condiciones para hacer campaña en sus municipios o estados.

“Es insuficiente. Lo que le hemos pedido al Instituto Nacional Electoral es que haga responsable al gobierno federal de un proceso violento y con inseguridad. Le queremos pedir al INE que no sólo nos diga las medidas que va a tomar, sino cómo va a evaluar si estas medidas están dando resultados. No basta poner medidas que no den resultados, tienen que ser evaluadas y corregidas con oportunidad”, dijo Cortés.

El dirigente panista expuso en la reunión los cinco momentos en los que, según él, está interviniendo el crimen organizado: 1. la selección y registro de candidatos, cuando se presentan amenazas para no postularse; 2. las campañas, cuando se amedrenta, golpea, secuestra e incluso se asesina a candidatas y candidatos en ciertos municipios o regiones; 3. la veda electoral (los tres días anteriores a los comicios), cuando se amenaza e intimida a funcionarios de casilla y representantes de partidos para no presentarse a la casilla y dejar a ciertos grupos operar solos; 4. la propia jornada electoral, cuando se mantiene la amenaza e intimidación a funcionarios de casilla, representantes de partidos y votantes, o de plano se secuestran paquetes electorales, y 5. el momento postelectoral, cuando se amenaza a candidatos y partidos para que no impugnen los resultados electorales.