Además, expuso el panista y también excandidato a la Presidencia de México en 1994, López Obrador afirmó “que yo participé como abogado en una maniobra, ilegal e inmoral, que tuvo como consecuencia la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos, en beneficio de una empresa ‘refresquera’”.

Al respecto, el abogado, exdiputado y exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) planteó al Presidente que “por la gravedad de los hechos que me imputa, y porque utiliza instalaciones y recursos públicos para fenigrarme, señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome oportunidad de responderle”.

Para concluir con su misiva, Fernández de Cevallos externó: “De obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra; en caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante, y usted resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia”.

Ese martes 7 de mayo, al que hace referencia “El Jefe Diego”, el Presidente de la República habló sobre un grupo político contrario a su Gobierno que encabeza Claudio X. González Guajardo.

“Este señor Claudio X. González es el de la tacita, que está metido ahora en la campaña en contra nuestra. Es el que articuló, todo este grupo fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo; desde luego, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información: López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola, el Reforma, todos, porque se propusieron hacer un frente –esto es público, es notorio– para que no alcanzara un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la cámara para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres, ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon. ¿No tienes la tacita?”, dijo textualmente López Obrador.

En otro momento de la misma mañanera, AMLO comentó:

“Entonces, imagínense, venimos de una lucha de años en contra del fraude, protestando, caminando en el Éxodo por la Democracia desde hace años, recibiendo agravios de los medios de información, viendo cómo se llevan a cabo estas cosas para favorecer a candidatos, cómo grupos de poder como Claudio X. González papá en el 2006 financiando la guerra sucia en contra de nosotros. ¿Y saben que la mayoría de ellos participaban y participan porque buscan prebendas?

“Yo recuerdo que apenas pasó la elección del Presidente Fox y se ordena que se le devolvieran los impuestos a una refresquera, no sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas. Pero les hablo de miles de millones de pesos que les devolvieron. ¿Quién era el abogado de Jugos del Valle o de Jumex? ¿Por qué no buscas qué empresa?, para no estar descreditando a la otra, estoy seguro que es una u otra de las que mencioné, pero ahí debe de estar.

“¿Quién era el abogado? Diego Fernández de Cevallos. Y sin terminar el proceso en el Poder Judicial se llega a un arreglo para que Hacienda le devuelva miles de millones de pesos”, expuso entonces el Presidente.