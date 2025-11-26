‘El Licenciado’ niega homicidio de Manzo y denuncia tortura

Jorge Armando “N”, identificado como “El Licenciado”, negó tener vínculos con el crimen organizado o con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo González, durante la segunda audiencia pública realizada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. Ante el juez de control Luis Fernando Díaz Parra, el señalado como presunto autor intelectual del ataque sostuvo que ha llevado “un modo honesto de vivir” y que la forma en que se le ha presentado en informes ministeriales era falsa.

En su declaración, “El Licenciado” afirmó que no pertenecía a ninguna organización delictiva ni conocía a integrantes de grupos criminales. Señaló que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo y que trabajó como contratista y superintendente para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asesor de diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de 2018 a 2021, así como funcionario en la administración municipal de Santa Ana Maya entre 2020 y 2024. Aseguró que todos sus contratos y actividades podían ser verificados en instancias oficiales.

Jorge Armando “N” relató que fue detenido el 18 de noviembre de 2025 en el centro de Morelia, cuando, según su versión, se dirigía a un partido de futbol de su hijo. Afirmó que fue rodeado por hombres encapuchados que no se identificaron, que recibió golpes, insultos y amenazas contra su esposa, y que le impidieron realizar una llamada telefónica a algún familiar. Dijo que sólo pudo comunicarse con su familia hasta el 21 de noviembre de 2025, cuando ya se encontraba recluido en El Altiplano.

Las declaraciones del acusado contrastaron con la versión de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y del Gabinete de Seguridad federal, que lo ubican como operador de una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como presunto autor intelectual del homicidio de Manzo González. De acuerdo con esa narrativa, “El Licenciado” habría coordinado el ataque contra el alcalde e instruido que se ejecutara “estuviera con quien estuviera”.

En relación con el mismo caso, permanecen detenidos siete escoltas del ex presidente municipal, acusados de homicidio calificado por omisión, mientras que otro guardaespaldas continúa prófugo. La defensa de Jorge Armando “N” anunció que presentará al menos 25 datos de prueba para intentar acreditar su inocencia durante las siguientes audiencias, en las que se desahogarán testimonios y otros elementos para esclarecer el crimen que derivó en una crisis política y de seguridad en el municipio de Uruapan.