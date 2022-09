El llamado de AMLO a los paisanos de no votar por racistas hace eco en EU: expertos

MÉXICO._ Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer Presidente de la historia en tratar de influir en la política estadounidense al llamar a los mexicoamericanos a no votar por los racistas y que, independientemente de su partido, maltraten a los migrantes, y les pidió, directamente, no darles votos.

En la historia reciente, Donald J. Trump conquistó el llamado “voto blanco” del rust belt, trabajadores que se habían sentido abandonados por la clase política y que encontraron en el discurso incendiario del republicano —centrado en criminalizar la migración, llamando a los mexicanos “violadores” y con la promesa de erigir un “gran muro” para frenar los flujos migratorios— un acicate.

Pero ahora la respuesta del Gobierno mexicano hacia este tipo de discurso ha sido no quedarse callado. El Presidente López Obrador ha pedido de tiempo atrás a la comunidad mexicoamericana ver a quién le ha dado su voto y emplearlo como un castigo a quien se oponga a una Reforma Migratoria.

“Ya no queremos que agarren el tema migrante, el tema mexicanos para sacar votos o pretender sacar votos porque también eso cae mal a la gente de Estados Unidos. Pero estos se quedaron en el almanaque: siguen con lo mismo, siguen con lo mismo”, dijo el pasado 18 de agosto.

Respecto a estas declaraciones, el Doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera (Colef), afirmó que el mandatario mexicano tiene “todo el derecho de influir, uno, porque es nuestra población que está en Estados Unidos, dos, existen una serie de temas que están aquejando, que están afectando los niveles de vida, actualmente los temas inflacionarios, los temas de inseguridad en su momento, los temas del Covid, etcétera”.

“Es muy común dentro de la política interna y dentro del marco legal de Estados Unidos, que se hagan este tipo de planteamientos, incluso, se podría ir más allá, en el sentido de hacer todo un cabildeo institucional, respecto a las prioridades de las agendas que se plantean, eso es muy normal el Estados Unidos, lo permite el propio sistema político de Estados Unidos”, agregó en entrevista para SinEmbargo.

La Guardia Nacional de México bloquea el cruce fronterizo del puente entre Tecun Uman, Guatemala y Ciudad Hidalgo, México, el 18 de enero de 2020, mientras intentan impedir que los migrantes centroamericanos crucen el Río Suchiate hacia México.

Sin embargo, para Carlos Marentes, líder de la organización de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, los comentarios del tabasqueño son sólo para “colgarse” de las preocupaciones que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“El Presidente se ha colgado un poco de la preocupación que tenemos las y los mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que se ha colgado de que hay un repudio de parte de la población, no solamente mexicana, también de otras nacionalidades, en contra de estos políticos, es muy fácil hablar de estas gentes porque ya tienen el repudio de la población”, dijo.

“No olvidamos nosotros que el Presidente de México tuvo una buena relación con Trump, y que durante la administración de Donald Trump, el Gobierno mexicano prácticamente se convirtió en el gendarme de los Estados Unidos, de controlar la frontera. De hecho, la Guardia Nacional está dedicada a detener la migración, no solamente de mexicanos, fundamentalmente de centroamericanos, se ven aplicadas las políticas antimigrantes, pero en este caso aplicadas por el Gobierno mexicano”, agregó en entrevista para SinEmbargo.

Aunque no ha sido la única ocasión. El pasado 25 de abril, el titular del Ejecutivo federal llamó a los mexicanos y latinoamericanos establecidos en Estados Unidos a no permitir que México y los países de la región sean usados, por demócratas y republicanos, durante las campañas que vienen, “de piñata”.

“Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el porqué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos. Se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de Gobernador en algunas entidades de la Unión Americana”, recordó en su habitual conferencia matutina.

Por ello, López Obrador señaló que “tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo”.

“Entonces es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos”, sostuvo desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano ha aprovechado en distintas ocasiones la palestra de la mañanera para pedirle a los paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, así como a todos los hispanos que tienen ciudadanía estadounidense que “si se maltrata a México o a algún país de América Latina o del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano, que no olviden sus orígenes”.

“Lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden: ‘El que no quiere a su Patria, no quiere a su madre’. Entonces vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, de la comunidad hispana más grande”, agregó en agosto pasado.

El tabasqueño ahondó que también hay cinco millones de puertorriqueños y cuatro millones de cubanos en el país vecino, a los que insistió en la necesidad de defender a los paisanos. “Pero lo mismo, tenemos que defender a nuestros paisanos latinoamericanos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de todo el continente. Eso es lo que puedo comentar sobre esa declaración”, comentó en esa ocasión.

Pese a estos comentarios, el líder de la organización de Trabajadores Agrícolas Fronterizos reiteró que “hay una contradicción muy fuerte, es fácil tener desde México un discurso promexicano, proderechos de los migrantes, pero la contradicción es que se está colaborando con esta política [antimigrante] que no es solamente de los republicanos”.

“Nosotros vemos que hay un discurso pero que no se refleja en acciones concretas en defensa de los migrantes en Estados Unidos”, subrayó. “El Gobierno mexicano sigue siendo un candil de la calle y oscuridad de su casa”, expresó el líder agrario.

Pero el poder de la comunidad migrante no es menor. De acuerdo con Mark Hugo López, director de Raza y Etnicidad del Pew Research Center, la fuerza del voto latino ha crecido, pues actualmente, de los 62.1 millón de hispanos que residen en Estados Unidos, aproximadamente 35 millones tendrán derecho a votar las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en ese país el próximo mes de noviembre, así lo afirmó el experto durante el foro virtual del New York Foreign Press Center que se llevó a cabo el pasado 26 de julio, en el que se abordó el voto latino.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Pew publicado el 16 de septiembre de 2019, hasta 2017, se estimaba que en Estados Unidos vivían alrededor de 36.6 millones de personas de origen mexicano, quienes representaban “la población de origen hispano más grande” que reside en ese país, incluyendo migrantes de México y personas con ascendencia familiar mexicana, lo que se traducía en el 62 por ciento de la población hispana que habitaba en territorio estadounidense en 2017.

Si bien la migración no ha crecido, ya que de acuerdo con el Pew Research Center, hasta el 2020, había un total de 62 millones 080 mil personas de origen latino en Estados Unidos, sí lo ha hecho la nacionalización, por medio de un ritmo importante. Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señalan que durante el 2020 se nacionalizaron como estadounidenses a 625 mil 400 personas.

De este total, México fue el país con más naturalizaciones, con el 13.3 por ciento de las mismas; le sigue India, con el 7.7 por ciento; Filipinas, con 5.3 por ciento; Cuba, con el cinco por ciento; y la República Popular China, con el 3.7 por ciento de estas naturalizaciones.

En California, por ejemplo, “hay 7.9 millones de latino-estadounidenses que pueden votar”, de acuerdo con un análisis del sitio Anadolu Agency, emitido el 29 de octubre de 2020, días antes de la votación que le dio el triunfo al actual Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de un total aproximado de 15.6 millones de hispanos, según cifras del Pew Research Center.

En el análisis Datos clave sobre los latinos de EU para el Mes Nacional de la Herencia Hispana, también del Pew Research Center, que se publicó el 9 de septiembre de 2021, señaló que otros estados con gran población de origen latino son: Texas, con 11.4 millones; Florida, con 5.7 millones de latinos; y Nuevo México, con un millón de personas de origen latino.

Por ello, Ramos opinó que las palabras del Presidente López Obrador “sí pueden tener un eco, sobre todo considerando la pasada elección, cuando votaron cerca de 14 millones de personas de origen mexicano, nacionalizados, prácticamente se dividió la votación, algunos votaron por el candidato republicano, otros por el demócrata, que fue el ganador”.

“En ese contexto sí tienen una participación muy importante, algunos dicen que hasta cierto punto también puede decidir elecciones, y es muy probable, sobre todo en unos estados claves como son Florida, el mismo Arizona, Texas, aunque Texas está un poco más dividido a favor de los republicanos, California, que generalmente California es un estado donde ganan los candidatos demócratas, por lo tanto, sí son actores fundamentales, tienen una participación muy importante”.

“Yo considero que sí tiene una participación, y reitero, sobre todo a raíz del contexto electoral pasado, lo vamos a ver en estas elecciones intermedias del 8 de noviembre”, añadió el experto del Colef.

En tanto, Marentes señaló que la “capacidad de fuerza electoral [de la comunidad migrante en Estados Unidos], si se llegara a sentir colectivamente, es muy significativa a nivel nacional, a nivel estatal e incluso a nivel de los poblados”.

“Sí es muy importante la fuerza electoral”, dijo el líder agrícola, quien consideró que no la han valorado lo suficiente y que “algunos demócratas dan por hecho que tenemos que votar por ellos porque los otros son peores”. Por ello, exhortó a los migrantes latinos en Estados Unidos a “crear una conciencia de que sí somos indispensables, y sí nos necesitan, y que tenemos que empezar a empujar nuestras propuestas políticas”.

Sin embargo, varios personajes de la política estadounidense han expresado en diversas ocasiones su rechazo hacia los migrantes. Por ejemplo, el Senador republicano Marco Rubio, quien el pasado 9 de junio retó al mandatario mexicano a detener a la caravana migrante, la cual había salido esa misma semana, con aproximadamente cinco mil migrantes, principalmente centroamericanos, desde Tapachula, Chiapas.

En 2013, Rubio colaboró en la redacción de una ley de inmigración, en la que contemplaron diversas medidas rigurosas para los migrantes que buscaran la ciudadanía estadounidense, propuesta que no obtuvo el éxito esperado.

Otro que ha manifestado su postura antimigrante en varias ocasiones es el Senador republicano Ted Cruz, quien cuando fue candidato en las elecciones primarias republicanas de 2016, se expresó abiertamente contra los migrantes, al comprometerse que, de llega a la Casa Blanca en ese entonces, implementaría alguna estrategia para deportar a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que había en Estados Unidos.

“Sí, debemos aplicar la ley. Debemos deportarlos, construir un muro, triplicar la patrulla fronteriza”, dice Cruz en una entrevista con el conservador Bill O’Reilly emitida el 23 de febrero de 2016 por la cadena Fox.

Pese a este rechazo de algunos personajes de la política estadounidense, el investigador del Colef consideró que se está “aprendiendo, están viendo que la participación hispana, es una participación muy activa, sobretodo a raíz de lo que vimos en unos estados, el caso de Arizona, en donde es muy probable que sea un Gobernador de origen mexicano, California debería tenerlo, el caso de Florida, si bien no es de origen mexicano totalmente, hay una población cubana muy importante”.

“Estamos en una coyuntura, yo diría, no solo para las elecciones de 2024, sino las elecciones del próximo 8 de noviembre, en donde se están jugando prácticamente los 435 espacios legislativos, más un tercio del Senado, veremos que la participación electoral de la comunidad de origen mexicano va a ser muy importante, paralelamente, tenemos una serie de legislaciones a nivel estatal”, concluyó.