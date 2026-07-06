‘El Mayo’ Zambada llegó a la cima del narco sin proponérselo, según su hija

Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, nació el 30 de enero de 1950 en una familia de agricultores de subsistencia de una comunidad rural aislada de Sinaloa, cursó apenas seis grados escolares y se inició en el cultivo de mariguana a los 19 años de edad, según reveló el memorando de sentencia presentado el 6 de julio de 2026 por su defensa ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, documento que ofrece el relato biográfico más detallado hecho público hasta ahora respecto al cofundador del Cártel de Sinaloa.

Según el escrito, firmado por el abogado Frank A. Pérez, Zambada García fue el segundo de siete hijos y el primer varón. Estudió tres años en la escuela de su pueblo —el máximo grado disponible— y después se mudó con su abuela a Culiacán, donde cursó de cuarto a sexto grado, mientras regresaba los fines de semana y veranos a trabajar con su padre en la parcela familiar.

Cuando el acusado tenía 12 años de edad, su padre murió de cáncer cerebral, por lo que abandonó definitivamente la escuela para mantener en operación la granja y garantizar la alimentación de sus hermanos menores, al ser el varón mayor de la familia. Alrededor de los 15 años comenzó a trabajar como repartidor de carne para un tío que operaba una carnicería en un pueblo cercano, mientras seguía sembrando maíz y cuidando ganado.

En 1968, a los 18 años de edad, contrajo matrimonio con Rosario Niebla, empleada de la refinería azucarera local, con quien procreó cinco hijos en una unión que terminó tras unos 20 años. El documento precisó que el capo tuvo posteriormente una serie de relaciones con otras mujeres, algunas de las cuales se traslaparon, y que es padre de 16 hijos cuyas edades van de los 6 a los 55 años.

Su ingreso al narcotráfico ocurrió un año después de su boda, cuando un amigo ligeramente mayor lo llevó a las montañas, a una hora de su pueblo, donde cada uno sembró mariguana camuflada entre surcos de maíz. Su primer ciclo, recordó, no fue muy exitoso: cosechó alrededor de 60 libras que vendió a otro hombre a un precio aproximado de 180 pesos por kilogramo, equivalentes a unos 15 dólares al tipo de cambio de la época. En temporadas sucesivas amplió gradualmente la superficie sembrada.

A partir de esos orígenes, según la defensa, Zambada García estableció amistades con otros sinaloenses involucrados en el comercio de mariguana y opio, hasta convertirse a lo largo de décadas en una de las figuras dominantes del narcotráfico, primero en Sinaloa y finalmente en todo México. El escrito citó el testimonio de su hija Teresa Zambada ante el oficial de libertad condicional, quien declaró que su padre “no aspiraba a convertirse en lo que llegó a ser en esa magnitud”.

El propio acusado reconoció en el documento que “la magnitud, el alcance y la duración de su participación en la distribución de drogas ilegales, junto con la violencia que la permeó y el papel de organizador y líder que ocupó, colocan su conducta criminal en el nivel más alto de gravedad”.

La defensa subrayó que Zambada García, de 76 años de edad, padece múltiples condiciones de salud e historiales de lesiones resumidos en el Informe de Presentencia, la mayoría de carácter progresivo y con probabilidad de agravarse con la edad, razón por la cual solicitó que la Corte recomiende su reclusión en un centro médico del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

El capo sinaloense, quien se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 y aceptó una condena obligatoria de cadena perpetua, conocerá su sentencia el 20 de julio de 2026 en la Corte Federal de Brooklyn, en una audiencia que cerrará el proceso iniciado tras su secuestro y traslado forzado a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.