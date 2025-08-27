‘El Mayo’ Zambada tiene orden de aprehensión en México, confirma Harfuch

Ismael Zambada García, alias “El Mayo” tiene una orden de aprehensión en México, confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Tiene investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en curso, de él y de varias personas involucradas con él, pero ese cálculo de dinero (15 mil millones de dólares), eso es específicamente de Estados Unidos”, expuso el funcionario federal.

A pregunta de un medio de comunicación en la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que le preguntarían al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, si iniciarían algún proceso legal para el resarcimiento de daños en México, por parte de “El Mayo” Zambada.

El lunes 25 de agosto, “El Mayo” se declaró culpable ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, por delitos de delincuencia organizada, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos.

Como parte del pacto entre Zambada García y el gobierno estadounidense, quedó estipulado el decomiso de 15 mil millones de dólares en bienes y propiedades del capo sinaloense, por parte de las autoridades de Estados Unidos.