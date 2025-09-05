$!El mejor uso de la tecnología es darle un significado: Rigoberta Menchú

El mejor uso que se le puede dar a la tecnología es que cada uno le dé un significado en el entorno en que se desarrolla, manifestó la activista Rigoberta Menchú.

La Premio Nobel de la Paz 1992 destacó que uno de los valores más importantes de la era que se está viviendo es el de la tecnología, pero solo trasciende cuando se le da un significado.

Ante jóvenes becarios de la Fundación Telmex Telcel que asisten al encuentro México Siglo XXI Mentes que iluminan el futuro, expuso que cada uno carga con una memoria colectiva y llama a utilizarla para fortalecer a sus comunidades.

“A veces se nos olvida que tenemos una misión y qué mejor si cada quién agarra su misión, puede trabajarla intensamente para armar y cultivar procesos de cambio y de vida”, expresó.

Y hoy lo uno de los valores más importantes que se estepa viviendo es el de la tecnología, señaló, su valor reside en el significado que cada uno le otorgue.