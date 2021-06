El negocio ‘Verde’ paga: 5.4% de votos, 40 escaños y la Gubernatura de SLP

No obstante, las dinámicas dentro del partido del tucán han generado inconformidades, como fue lo ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México, en donde Alessandra Rojo de la Vega renunció a la bancada verde.

“Esas definiciones no las tomo yo, de hecho por eso estoy también fuera del partido. Fue un problema para mí votar temas siguiendo lo que yo creo y no lo de alguien más. Luego te ves amenazada o en problemas solo por no seguir línea o no votar como te dicen que tienes que votar, aunque en mi caso no pasó. Fui libre hasta que llegaron las campañas políticas”, dijo en entrevista la Diputada local, Alessandra Rojo de la Vega, que renunció al partido que en 2009 fue expulsado de la alianza internacional de partidos ecologistas por impulsar la pena de muerte.