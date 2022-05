El padre de Debanhi Escobar denuncia a la Fiscalía de Nuevo León por filtrar a medios información sobre el caso de su hija

Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Escobar, denunció a la Fiscalía General de Nuevo León por presuntamente filtrar a medios de comunicación información sobre el caso de su hija, quien desapareció el 9 de abril y cuyo cuerpo fue localizado el día 21 dentro de la cisterna de un hotel.

En un video publicado en YouTube la noche de este jueves, Escobar señala que ya no confía en la fiscalía estatal ni en sus investigaciones, luego de que el diario El País difundiera los resultados de la segunda autopsia realizada al cadáver de Debanhi.

La información publicada por El País indica que, de acuerdo con la autopsia, Debanhi fue asesinada. Esto fue retomado por otros medios y periodistas, entre ellos, la conductora Azucena Uresti, de Milenio TV, a quien el padre de la joven reclama por su manejo informativo del caso.

“El periódico El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos, la cual está bien, déjenme les digo”, dice Escobar.

“Me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma que la fiscalía del estado de Nuevo León está metida en esto. Ahorita ya se filtró por parte de la fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia, que yo les confié para su estudio”, añade.

El padre de Debanhi exige que por estas filtraciones se abran carpetas de investigación en contra de El País y de la periodista Azucena Uresti, así como que haya sanciones dentro de la fiscalía estatal.

“Yo quiero la verdad, y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga, porque estamos hartos, estamos cansados de tanta corrupción”, reclama.

“No tenemos miedo. Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la fiscalía de Nuevo León, exijo que, si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando la información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León. No se vale”, insiste.

La familia de Debanhi mandó a realizar una segunda autopsia tras quedar inconforme con la primera. Los resultados de ese primer estudio indicaban que la joven había muerto por un fuerte golpe en la cabeza.

Para los familiares, esta conclusión dejaba fuera otras posibilidades, como que Debanhi hubiera sido víctima de feminicidio. De hecho, a finales de abril la propia fiscalía reconoció errores en la indagatoria, por lo que anunció el inicio de una nueva y la remoción de funcionarios.