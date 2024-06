El Partido Acción Nacional (PAN) lanzará este sábado su convocatoria para renovar su dirigencia nacional, ante el inminente fin de un periodo de seis años con Marko Cortés al frente, y en medio de una crisis por haber obtenido sus peores resultados electorales en los últimos 24 años.

Cortés ha convocado a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional panista, máximo órgano de decisión del partido, para discutir y aprobar la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo Nacional. Esto ocurrirá en medio de un debate sobre cuál es el método que se debe seguir para elegir al próximo líder del partido blanquiazul.

Hasta ahora, tres personas han levantado la mano para dirigir al PAN: Damián Zepeda, senador de la República, sonorense y exdirigente interino durante la campaña fallida de Ricardo Anaya en 2018; Adriana Dávila, excolaboradora de Felipe Calderón, ex senadora por Tlaxcala y ex diputada federal, y Jorge Romero Herrera, actual coordinador de los diputados y líder del grupo panista en la Ciudad de México, ligado al denominado “cártel inmobiliario”.

La convocatoria para renovar la dirigencia del PAN se lanza tres semanas después de las elecciones del 2 de junio, en las que el partido perdió las elecciones presidenciales, decenas de curules en la Cámara de Diputados y escaños en el Senado, la gubernatura de Yucatán (que era suya desde 2018), alcaldías importantes en la CDMX, como Álvaro Obregón y Tlalpan, y ayuntamientos en el Estado de México, Guanajuato y otros estados en los que tradicionalmente ha tenido fuerza.

Dentro del partido hay voces críticas que acusan a Marko Cortés, el actual presidente nacional del partido, de querer acelerar el proceso de renovación de la dirigencia sin antes hacer un diagnóstico de la situación del instituto y de los últimos resultados electorales. El actual líder partidista ha convocado para que en la sesión de este sábado se conforme una comisión que realice un informe de este tipo que sea discutido por el Consejo panista.

Conforme a los Estatutos del PAN, Cortés debe dejar la dirigencia nacional en octubre, luego de haber permanecido en ella durante dos periodos, de 2018 a 2021 y 2021 a 2024. La convocatoria para renovar el CEN pudo haberse lanzado en agosto, pero el dirigente decidió hacerlo desde ahora.

Damián Zepeda y Adriana Dávila se han colocado en una posición más crítica al proceso de renovación del partido, mientras Jorge Romero Herrera se ha dicho listo para participar en la contienda interna del PAN.

Se perfila un debate por el método para elegir al nuevo líder

El método de selección del nuevo dirigente del PAN ya es un tema que está en boca de algunos panistas, quienes piden abrir este proceso a toda la sociedad para que se elija a una persona que tenga el respaldo de la población.

Por el contrario, los estatutos del PAN establecen que su Presidencia se deberá elegir mediante el voto de la militancia conformada por 313 mil personas a nivel nacional, o en un caso extraordinario se puede hacer por voto del Consejo Nacional, conformado por unos 300 liderazgos nacionales y locales.

Damián Zepeda, uno de los aspirantes a dirigir el partido, considera que luego de los resultados de las elecciones del 2 de junio el PAN debe “reinventarse o morir como opción política competitiva”, para lo cual se tendría que elegir mediante voto al próximo líder del partido, un mecanismo que incluya tanto a las personas que votaron por el partido y las que no lo hicieron.

“Les propongo que abramos un proceso largo de irnos por todo el país, todos los que tenemos interés en dirigir al PAN, reflexionando con los ciudadanos, no nada más entre nosotros, no voltéandonos a ver el ombligo, hablando con la gente que no votó por nosotros para tratar de entender por qué no fuimos un proyecto atractivo”, expresó Zepeda en entrevista.

El senador, quien ya fue presidente nacional del PAN entre 2017 y 2018, rechazó que el partido quiera elegir al nuevo dirigente mediante el padrón de militantes o mediante el Consejo Nacional.

“Si el PAN continúa como está y simplemente quiere heredar la dirigencia y continuar con administradores internos, nos van a rebasar”, acusó el aspirante, quien alertó que su instituto se puede ver superado por un posible crecimiento de Movimiento Ciudadano o la creación de nuevos partidos políticos en México.

Adriana Dávila, otra candidata a dirigir al PAN, se suma a la idea de que el partido se debe abrir a la ciudadanía para tomar sus decisiones internas, sin necesidad de que todos sean militantes.

“Necesitamos hacer una convocatoria amplia, por supuesto con militantes, pero debemos incluir a grupos de ciudadanos que incluso no tienen militancia, pero nos exigen saber qué estamos construyendo desde la oposición”, expresó Dávila.

La panista consideró fundamental “reconstruirnos si queremos ganar en los siguientes seis años”, ya que en las pasadas elecciones 35 millones de mexicanos votaron por Morena, partido que gobernará el país por segundo sexenio consecutivo, tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mayor parte de los senadores, además de 24 gubernaturas.

El tercer contendiente por la dirigencia de Acción Nacional es Jorge Romero Herrera, el actual coordinador de los diputados de los panistas y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Animal Político buscó a Jorge Romero para una entrevista, pero al cierre de esta edición no fue posible hablar con él. Sin embargo, en una reciente plática con el periodista René Delgado, expresó que su partido solo debería abrirse a los ciudadanos que votaron por el PAN y facilitarles su registro como militantes para que puedan participar en la toma de decisiones.

“Tampoco se trata de abrirnos a quien sea que sea, nosotros queremos abrirnos para escuchar lo que la gente que vota por el PAN, que por una u otra razón votó por nosotros y sigue confiando en el PAN, cuáles son las cosas que nos faltan como partido”, expresó Romero Herrera sobre este tema.

Otros que han expresado su opinión sobre la renovación de la dirigencia son 13 ex gobernadores panistas, quienes hace dos semanas pidieron a Marko Cortés no acelerar el proceso y abrirlo a toda la ciudadanía, sin limitarse a los militantes.

Jorge Romero Herrera, ¿el favorito para dirigir al PAN?

Jorge Romero Herrera es militante del PAN desde hace 28 años y su carrera ha crecido con rapidez, especialmente desde la década pasada. En 2012 fue coordinador de Gabinete en la delegación Benito Juárez, una demarcación que tres años después gobernó.

En 2018 se convirtió en diputado del PAN en la Ciudad de México, donde coordinó a su bancada, y tres años después dio el salto a la Cámara de Diputados federal, en la que también se convirtió en el líder del grupo panista.

La renovación de la dirigencia del PAN coincidió con el año en el que Romero Herrera es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el órgano más importante de ese recinto legislativo, por el que pasan todos los acuerdos de los partidos políticos para aprobar leyes, si bien su partido es parte de la fracción minoritaria.

Los aspirantes a la dirigencia nacional piden una competencia democrática, ante los rumores que colocan a Romero Herrera, persona cercana a Marko Cortés, como el próximo líder nacional del PAN.

Damián Zepeda expresó su respeto a su compañero Romero Herrera, pero también señaló que el líder panista en la Cámara de Diputados representaría la “continuidad” de la actual dirigencia.

Por su parte, Adriana Dávila recordó que Romero Herrera forma parte del grupo de panistas que toma las decisiones actuales dentro del partido, además de que ahora mismo ocupa un cargo público de alto perfil.

“Hay signos desde hace muchos años en donde la visibilidad de ciertos actores se da solo por el cargo, y el cargo lo que te da es control, un cargo te da control de grupos, control de padrones y de dinero, al menos en la dinámica que hoy tenemos en el PAN. Eso te da los nombramientos que hoy tenemos para ciertos grupos”, mencionó Dávila.

El PAN, ante los peores números del sigloLa renovación de la dirigencia del PAN llegará luego de que obtuvo sus peores números en una elección en los últimos 24 años. El pasado 2 de junio, el partido blanquiazul perdió Yucatán, una de las últimas cinco gubernaturas que aún tenía.

En la elección de senadores, la alianza PAN-PRI-PRD solo ganó en Aguascalientes y Querétaro, dos estados que el partido blanquiazul gobierna. Mientras que en las votaciones de diputados, Acción Nacional ganó en solitario en dos distritos electorales y en alianza otros 37.

El número de victorias del PAN se redujo drásticamente en comparación a las elecciones intermedias del 2021, cuando en solitario este partido ganó 33 espacios en la Cámara de Diputados, adicionales a los 63 espacios que consiguió con la alianza PAN-PRI-PRD.

En 2018, en las elecciones de senadores, la alianza PAN-PRD-MC consiguió cinco senadurías mediante voto popular, y en ese año Acción Nacional llegó a gobernar 12 estados.

El senador Damián Zepeda opinó que los resultados electorales de este 2024 son “equivalentes a un terremoto político” que debería orillar a su partido a abrirse a la sociedad, recuperar su identidad y ser congruentes en sus discursos.

“A partir de 2018, con la actual dirigencia, se ha pasado de 11 gobiernos estatales a cuatro. ¿Pues cuántos quieren perder antes de aceptar que han tomado malas decisiones?”, criticó el senador.

Aspirantes del PAN critican al partido por acelerar proceso de renovación

Previo al lanzamiento de la convocatoria para renovar la dirigencia nacional del PAN, Damián Zepeda y Adriana Dávila cuestionaron a su partido por acelerar el recambio, pues apenas han pasado tres semanas de las elecciones del 2 de junio.

Dávila interpretó las prisas en la renovación de la dirigencia del PAN debido al reacomodo político que habrá a partir del 1 de septiembre, cuando reinicie el periodo de sesiones del Congreso de la Unión.

“Hasta diciembre tendríamos (para renovar la dirigencia), pero como viene la conformación de las cámaras de Diputados y el Senado, hay toda una intención de ver cómo se van a recomponer los nombramientos de los coordinadores parlamentarios y demás”, criticó Dávila.

Por su parte, Damián Zepeda acusó que la actual dirigencia nacional busca hacer una designación rápida a través de los “padroneros”, como se le llama a líderes panistas que tienen influencia y control de buena parte de los militantes del partido.

El senador panista pone sobre la mesa que los mexicanos en general participen en la renovación de la dirigencia panista, pero “claro que ellos no quieren, lo que quieren es hacerlo rápido, ya sea por padrón o por Consejo Nacional porque sienten que lo tienen dominado”.

Además, Zepeda consideró que el PAN tendría que hacer un diagnóstico interno y de los resultados electorales. Sin embargo, la comisión que hará ese estudio se conformará al mismo tiempo que la comisión que dará seguimiento a la selección del nuevo líder nacional.

“Las señales que hay hasta hoy es que quieren de manera inmediata sacar y hacer una elección como si no hubiera pasado la peor derrota en la historia moderna”, lamentó Zepeda.