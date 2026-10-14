El Papa León XIV está de buen ánimo, dice El Vaticano; Sheinbaum desea pronta recuperación tras cirugía

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad y deseos de pronta recuperación al Papa León XIV, quien fue intervenido quirúrgicamente para extirparle un nódulo canceroso en el pulmón derecho en el hospital Gemelli de Roma, Italia.

“Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al Papa y esperamos su pronta recuperación”, expresó durante su conferencia matutina.

El Pontífice, de 71 años, fue intervenido el 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios médicos detectaron un nódulo cuyo análisis confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

La operación se realizó mediante cirugía videoasistida por un equipo encabezado por el especialista en cirugía torácica Stefano Margaritora, luego de que el propio Papa anunciara públicamente que sería intervenido.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la intervención concluyó con éxito y sin complicaciones, y que el Papa León XIV pasó una noche tranquila.

Este miércoles, El Vaticano reportó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax practicados al Pontífice mostraron resultados dentro de los parámetros esperados para el procedimiento.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora señalaron en un comunicado difundido por El Vaticano que la evolución del Papa es “normal”, con análisis de sangre y una radiografía torácica “conformes a la norma”.

Según precisaron, el sumo Pontífice desayunó y almorzó, caminó por su habitación e inició sesiones de fisioterapia respiratoria, mientras permanece bajo observación en el hospital Gemelli.

La Santa Sede indicó que el Papa “está animado”.

Según trascendió con una fuente de El Vaticano citada por la agencia AFP, el diagnóstico fue “un shock para todos”, y la misma fuente añadió: “Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación”.

Otra fuente vaticana consultada por esa agencia afirmó que el Pontífice celebró misa este miércoles.

El Papa León XIV permanece a la espera de los resultados de una biopsia que determinará si el cáncer se extendió.

Según los especialistas, las pruebas adicionales permitirán establecer el estadio exacto de la enfermedad y los posibles tratamientos, como la radioterapia, aunque el pronóstico es positivo.

El Vaticano había indicado antes de la cirugía que debía permanecer una semana hospitalizado, aunque por el momento se desconoce si tendrá que guardar un periodo de convalecencia más prolongado.

La intervención ocurrió a pocas semanas de un viaje previsto del Papa a América Latina.

El Gobierno de México ya había expresado su solidaridad con León XIV mediante un mensaje de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, quien el martes le deseó una pronta recuperación y destacó su vocación humanista.