Por 10 votos a favor y un sufragio en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral oficializó este jueves la extinción del Partido de la Revolución Democrática, al declarar la pérdida de su registro, tras no alcanzar, el 2 de junio, el mínimo del 3 por ciento de votos nacionales, establecido en la ley.

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, señaló que las reglas del juego estaban escritas por los propios partidos en el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, y que la pérdida del registro del PRD era la aplicación de una de ellas, destacando que con esto se cerraba un ciclo memorable.

“Las reglas del juego están escritas por los propios partidos en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y el día de hoy ejecutamos una de ellas, aplicamos una regla de máximo de votación o mínimo de votación obtenida”, señaló Taddei Zavala.

Durante la última sesión del PRD en el Consejo General del INE, su representante, Ángel Clemente Ávila Romero, dijo durante su discurso de despedida, que asumían esta decisión de los ciudadanos, con mucha responsabilidad, además de señalar que el partido cometió aciertos y errores.

“Es un día de luto para la democracia mexicana”, indicó el representante del PRD ante el Consejo General del INE, tras asegurar que era el último partido que representaba a la izquierda en México.

Ávila Romero recordó que, durante 35 años, dicho partido político luchó por reformas electorales para consolidar la democracia, por la autonomía de órganos del Estado y para garantizar la división de poderes. En la actualidad ello estaba en riesgo.

“Hoy pareciera que volvemos a los viejos tiempos, en donde un solo partido quiere imponer una sola visión, sin consultar con la pluralidad. Hoy pareciera que volvemos a transitar por esos tiempos obscuros que creíamos superados”, enfatizó el perredista.

“La ciudadanía ha dado un veredicto, más allá de los excesos que vimos en la elección de la intervención del Presidente [Andrés Manuel López Obrador], de la intervención del crimen organizado, hoy los resultados son claros y los números son fríos, y así hay que tomarlos y así hay que despedirnos, con mucha dignidad”, comentó el representante del PRD ante el Consejo General del INE.

“El PRD nació para luchar en contra de que el Poder Ejecutivo pudiera concentrar los tres poderes, que dan pesos y contrapesos a la República. Asumimos esta decisión de las y los ciudadanos con mucha responsabilidad”, indicó Ávila Romero.

“Hoy habría que asumir que nuestro partido también cometió aciertos y errores, habría que decir que hay que aprender de lo que no hicimos, de lo que no supimos comunicar, de las decisiones que no supimos tomar”, abundó el representante del PRD ante el Consejo General del INE.

“Los números fríos y así hay que tomarlos y así hay que despedirnos el día de hoy con mucha dignidad”, finalizó su discurso de despedida, Ávila Romero, luego de afirmar que en la democracia había que aceptar los resultados.

Por su parte, el consejero Uuc-Kib Espadas Ancona pidió excusarse de la votación, debido a que fue militante activo del PRD, pero sus compañeros rechazaron su solicitud. Ante ello, fue el único que votó en contra del acuerdo de su desaparición, al considerar que al partido le afectó la boleta única, ya que ello generó confusión en el electorado.

“Hay un alto grado de incertidumbre sobre si al elegir libremente por los partidos que se quisiera en dos elecciones distintas, el PRD hubiera obtenido una votación mayor, no pudiendo descartar esa hipótesis por las características del sistema electoral y por el uso de la boleta única”, explicó Espadas Ancona.

“La incertidumbre tiene necesariamente que jugar en favor del partido en cuestión. Aplicar la máxima sanción que se le puede aplicar a un partido político, la pérdida del derecho de competir en elecciones es una medida gravísima, incompatible por obligar a los electores a sufragar dos elecciones en una sola boleta”, insistió el consejero.

El Consejo General INE ordenó que a partir del viernes 20 de septiembre de 2024, el PRD perdería todos sus derechos y prerrogativas, pero tendría la obligación de entregar cuentas de su liquidación, sin adeudos financieros.

El órgano constitucional autónomo aclaró que el PRD podrá solicitar su registro como partido político local en 13 entidades federativas, sin necesidad de presentar su registro de afiliados, mientras que se retiró su emblema de la llamada ‘herradura de la democracia’.

Dirigentes del PRD

El PRD fue fundado el 5 de mayo de 1989, con una supuesta ideología política socialdemócrata. Su lema era “¡Democracia ya, Patria para todos!”. Junto a otros partidos, han postulado en total, en coalición o alianza, a cuatro candidatos presidenciales en todo su historia: Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano (en 1994 y 2000); Andrés Manuel López Obrador (en 2006 y 2012); Ricardo Anaya Cortés (en 2018); y; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (en 2024).

Sus 19 dirigentes nacionales fueron: Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, del 5 de mayo de 1989 al 14 de febrero de 1993; Roberto Robles Garnica, de forma interina, del 15 de febrero de 1993 al 31 de julio de 1993; Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, del 31 de julio de 1993 al 2 de agosto de 1996; así como Andrés Manuel López Obrador, del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999.

Además de Pablo Gómez Álvarez, de forma interina, del 10 de abril de 1999 al 30 de mayo de 1999; Amalia Dolores García Medina, del 1 de junio de 1999 al 17 de marzo de 2002; María del Rosario Robles Berlanga, del 18 de marzo de 2002 al 11 de agosto de 2003; así como Leonel Godoy Rangel, de forma interina, del 12 de agosto de 2003 al 22 de abril de 2005.

Asimismo, Leonel Cota Montaño, del 22 de abril de 2005 al 21 de abril de 2008; Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como representante legal, del 22 de abril de 2008 al 3 de mayo de 2008; Guadalupe Acosta Naranjo, de forma interina, del 3 de mayo de 2008 al 30 de noviembre de 2008; así como Jesús Ortega Martínez, del 30 de noviembre de 2008 al 20 de marzo de 2011.

También, José Jesús Zambrano Grijalva, del 21 de marzo de 2011 al 5 de octubre de 2014; Carlos Navarrete Ruiz, del 5 de octubre de 2014 al 6 de noviembre de 2015; Agustín Basave Benítez, del 7 de noviembre de 2015 al 2 de julio de 2016, así como Beatriz Mojica Morga, de forma interina, del 3 de julio de 2016 al 16 de julio de 2016.

Además, María Alejandra Barrales, del 16 de julio de 2016 al 9 de diciembre de 2017; Manuel Granados Covarrubias, del 9 de diciembre de 2017 al 22 de octubre de 2018; Ángel Clemente Ávila Romero, de forma interina, del 22 de octubre de 2018 al 9 de diciembre de 2018; y, José de Jesús Zambrano Grijalva, de nueva cuenta, desde el 29 de agosto de 2020, hasta la fecha.