El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que sólo le tiene confianza a un máximo de tres de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, según dijo, “la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial”.

“Ayer me hablaban de que la Presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el Sistema Anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto, ahí está el Consejo de la Judicatura”, urgió.

Durante su conferencia de prensa matutina consideró que no hay sanciones internas contra quienes incurren en irregularidades, ya que, según él, se les protege.

“¿Le tiene confianza a los ministros?, le preguntó un reportero. No, no, o sea, algunos, uno, dos, tres, la mayoría viene del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo”, respondió.

“Lo que predomina, lo que impera, es que solo se castiga a los que no tienen con qué comprar la inocencia, ya deberíamos de pensar si le seguimos llamando Suprema Corte de Justicia, si acaso, del Derecho, porque todo esto, se protege o se usa como excusa, todo esto que estamos viendo, la liberación de presuntos delincuentes, se utiliza como excusa el Derecho”, agregó.

López Obrador reprochó que los jueces autoricen liberar a quienes ya han reincidido en delitos e, incluso, estuvieron presos más de una vez. Asimismo, recomendó que, en todo caso, deberían valorar la reposición del procedimiento en asuntos delicados, para evitar injusticias.

Añadió que, durante la última década, no han destacado castigos ejemplares contra los impartidores de justicia y todo podría demostrarlo la misma autoridad judicial, si informara cuántas sanciones había realizado al respecto.

“Ustedes que son investigadores, mirones profesionales, hagan un estudio de 10 años para acá, no se vayan tan atrás, 20, ¿a cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura? Pidan ese informe y van a ver que el Poder Judicial es como el castillo de la pureza”, planteó.

Cuestionado respecto a algún a sí sostendrá un encuentro con Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, descartó reuniones porque dijo, no hay necesidad de acuerdos, pero su Gobierno sí mantiene comunicación con la Ministra, por cuestiones de trabajo.

“Si hay comunicación, porque independientemente de las diferencias que podemos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que lo vamos a seguir señalando, pues, el trabajo conjunto, porque está de por medio el interés general, el interés del pueblo”, finalizó.