El Presidente usará ‘pobreza franciscana’ para desaparecer al INE, dejándolo sin presupuesto, advierte Anaya

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador usará “el cuento de la austeridad franciscana”, como pretexto para dejar al Instituto Nacional Electoral (INE) sin presupuesto, con el objetivo de desaparecer a dicho órgano constitucional autónomo y “quedarse a la mala” en el poder.

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aseguró que en México todo va mal, por el alza de precios, el poco crecimiento económico, la falta de medicinas, la inseguridad y otros temas. Por todo ello, según reflexionó Anaya Cortés, el político tabasqueño “quiere imponer a su corcholata en las elecciones de 2024”.

“Y para eso necesita que las elecciones sean como eran antes, cuando no había democracia [...] A ver, a estas alturas no hay duda, de que López Obrador quiere regresarnos a esos tiempos y desaparecer al INE”, según dijo el político queretano, en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

El plan del mandatario nacional, según aseguró el también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, consiste en dos partes: usar la austeridad y pobreza “fransciscana” como pretexto para quitar presupuesto al instituto, y concretarlo mediante la iniciativa de reforma que el presidente presentará al Congreso de la Unión.

“Primero: López Obrador va a usar todo este cuento de la austeridad franciscana pero como pretexto para dejar al INE sin presupuesto. Pues ahora resulta que gastó 74 mil millones de pesos construyendo un aeropuerto sin vuelos; 240 mil millones de pesos en una refinería que no refina; y 409 mil millones en un tren que es un ecocidio; dice que el INE es demasiado caro”, señaló Anaya Cortés.

“Ya hay una iniciativa que presentó López Obrador para desaparecer al INE y que el nuevo árbitro electoral esté controlado por Morena. Y Morena no quiere democracia. ¿Ya viste lo que pasó en su elección interna de hace una semana. Si desaparece el INE desaparece la democracia [...] Nos costó mucho construir la democracia que hoy tenemos, gente muy valiosa. Que desde distintos partidos e ideologías buscaron construir un régimen de libertades. No podemos regresar al Siglo pasado”, dijo el ex candidato presidencial.

“La democracia es esencial y a estas alturas está clarísimo: este Gobierno, que es bastante malo, se va a querer quedar a la mala [...] stá claro que López Obrador quiere regresar a la época en que su amigo [Manuel] Bartlett [Díaz] hizo fraude en las elecciones del [19]88”, advirtió el político queretano.

“Quiere imponer a su corcholata en las elecciones de 2024 y para eso necesita que las elecciones sean como eran antes cuando no había democracia, cuando las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación [SEGOB] y se les caía el sistema cuando iban perdiendo”, insistió el ex candidato presidencial.

Ante ello, Anaya Cortés enlistó cinco propuestas ante la posible desaparición del Instituto Nacional Electoral: 1.En lugar de eliminar al INE, habría que fortalecerlo. Que tanto dicho Instituto, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan más dientes para castigar a los partidos y candidatos “que hagan trampa”. 2. Mejorar la representación en el Congreso de la Unión, para que corresponda mejor con los votos de los ciudadanos. 3. Introducir la segunda vuelta, para que los ganadores tengan más legitimidad y apoyo ciudadano. 4. Erradicar la intervención del crimen organizado en las campañas. 5. Buscar que los partidos políticos sean más democráticos y transparentes.