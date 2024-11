El PRI acusa crisis de inseguridad; llama al gobierno a asumir responsabilidad de pacificar al país

En su mensaje, el dirigente nacional del tricolor hizo referencia a las críticas del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la estrategia de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador para señalar “una postura errática” que no ha mostrado respuestas efectivas.

Debido a ello, sentenció que el Estado mexicano se debilita mientras los grupos delincuenciales se fortalecen, pues autoridades no aplican políticas integrales que combinen “inteligencia, estrategia, prevención”.

“De ello, da cuenta la reducción de la calificación de nuestra economía por parte de todas las agencias internacionales la descomposición del tejido social es evidente el pueblo vive con temor en sus hogares y envuelto en una espiral de violencia que no hace más que empeorar todos los días”, declaró.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, dijo que la inseguridad y la violencia ha impactado en la productividad de los sectores del país, pues, según mencionó, no son competitivos y México ha dejado de ser un destino atractivo para la inversión.

“Es incomprensible, es inadmisible que el gobierno de México haya rechazado la cooperación con el país vecino en un tema que amerita el trabajo coordinado y de cooperación entre Estados soberanos. No se puede prometer paz mientras se permite la impunidad”.

Por último, el presidente nacional del PRI hizo un llamado al gobierno de Sheinbaum para que asuma la responsabilidad de pacificar al país y así “devolverle la tranquilidad a las y los mexicanos”.

Para ello, dijo que su partido seguirá levantando la voz: “creemos en el fortalecimiento de las instituciones, la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la sociedad en la prevención del delito”.

Los llamados al gobierno de México para combatir la inseguridad

Las declaraciones de Alejandro Moreno ocurren días después de que el embajador Ken Salazar dijera que la coordinación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México falló en el último año debido a que el expresidente López Obrador cerró la puerta a la llegada de inversiones.

Asimismo, el diplomático señaló que la estrategia de “abrazos, no balazos” no funcionó y advirtió que la austeridad no sirve para combatir la inseguridad.

Tan solo un día después, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que aún “hay trabajo por hacer” en materia de seguridad e indicó que buscan profundizar la cooperación con el gobierno de Sheinbaum para que los habitantes de ambas naciones se sientan seguros.

En tanto, obispos de la iglesia católica se sumaron a los dichos de Ken Salazar respecto a la estrategia que implementó el exmandatario y aseveraron que ésta no dio resultados.

“Hubiéramos querido que –porque lo suplicamos al presidente en su momento– se revisara la estrategia de seguridad, porque lo dijimos varias veces: ’abrazos, no balazos’ no daba resultados”, expresó monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“Hacer un balance político de un sexenio es un atrevimiento, podemos decir que hubiéramos querido más diálogo, eso sí (...) Ahí se manifiesta poquitito, lo que hubiéramos querido de más”.

El también obispo de Cuernavaca añadió que “la historia juzgará y hará un balance más positivo” de qué hubiera sido lo mejor para combatir la violencia en el país.