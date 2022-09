El PRI respalda propuesta para que el Ejército siga cuatro años más en las calles; descarta ruptura de Va Por México

Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, presidente del Partido Revolucionario Institucional, respaldó la iniciativa constitucional de la legisladora Yolanda de la Torre Valdez, mediante la cual plantea ampliar de cinco a nueve años, hasta 2028, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Además, negó una ruptura al interior de la alianza “Va por México”, asegurando que sostiene comunicación constante con Marko Cortés Mendoza y Jesús Zambrano Grijalva, presidentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente. Sin embargo, después se contradijo, diciendo que no hablado con ellos en fechas recientes.

“Ante cualquier duda, se los dice el PRI, la alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y PRD, tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México, por la gente. ¿Con quién están, con los intereses de partido o con el interés supremo del pueblo de México?”, dijo “Alito”.

“El llamado a nuestros coaligados es que nos comprendan y tengan claro que esta decisión es a favor del pueblo de México. Romperla por esta causa es no darle importancia a lo que hemos construido y avanzado. Hay que defender con todo a la coalición y a la alianza.

“Se los dije a los compañeros de Va por México, nos interesa mucho nuestro planteamiento. Mantenemos con profunda convicción nuestra postura aliancista porque es el mejor camino de llegar a la victoria en 2023 y 2024, así que el llamado a nuestros coaligados es que tengan claro que esta decisión es a favor del pueblo de México. Yo creo que ellos no hablan de ruptura, hablan de suspensión, una pausa, para convocarnos al diálogo, para construir y acercar posiciones”.

Moreno Cárdenas señaló que habló con el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, quien asegura que le reiteró que se trataba de una suspensión de la alianza.

“Tuve comunicación con el diputado Santiago Creel (del PAN), quien me expresó que tuviéramos muy claro que esta era una suspensión y que lo que seguía era sentarnos a construir y a dialogar, esa es la posición clara. La posición nuestra en el partido ha sido siempre en pro de la alianza”, insistió.

Durante una conferencia de prensa, en la que también estuvo presente Yolanda de la Torre Valdez, así como Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo legislativo del PRI en la Cámara de Diputados, “Alito” señaló que transferir el mando operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es contraria al artículo 21 de la Constitución, el cual indica que la seguridad pública debe ser garantizada por instituciones de carácter civil, disciplinada y profesional.

“La transferencia del mando operativo a la Sedena resulta contraria al artículo 21 de la Constitución, que establece que la Guardia Nacional es una corporación encargada de la seguridad pública y de mando civil, puesto que le otorga a la Defensa Nacional su control operativo y administrativo”, enfatizó.

Moreno Cárdenas aseguró que respaldan la iniciativa de la Diputada priista, que amplía hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles, por lo que llamó a sus aliados de la oposición a que comprendan que dicha propuesta “es a favor de México”. Además, indicó que la alianza “es un muro de contención a la destrucción de las instituciones”.

“Imagínense regresar a 80 mil soldados a los cuarteles... No es un cheque en blanco ni le estamos haciendo el trabajo al Gobierno, es una decisión que tomamos por México.. Hoy lo más importante es la pacificación del País”.