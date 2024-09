Patricia Ramírez

La próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, hizo un llamado a atender las causas de fondo que impiden el avance ambiental del país durante un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El problema central que tenemos hoy en día es el modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo neoliberal, extractivista y desigualador. Mientras no atendamos las causas de fondo, no vamos a avanzar lo suficiente”, declaró Alicia Bárcena sobre la estrategia política para enfrentar los problemas ambientales en México.

Bárcena se dio cita el 20 de septiembre en la Unidad de Posgrado de la UNAM, en Ciudad Universitaria, para la presentación de la Agenda Socioambiental 2024, un diagnóstico realizado por investigadores de la UNAM y especialistas de asociaciones civiles, que aborda problemas y propuestas en agua, minería, bosques, océanos, biodiversidad, energía, autosuficiencia alimentaria y residuos.

A una semana de tomar el cargo, la próxima titular de Semarnat dio un adelanto de su estrategia nacional de restauración y remediación, que tendrá como puntos principales la atención de la contaminación en los ríos Lerma - Santiago, en Jalisco; Tula, en Hidalgo; Atoyac, entre Tlaxcala y Puebla; y Sonora y Bacanuchi, en Sonora. Así como la restauración de manglares, la reforestación activa, la participación del sector energético y la mitigación del cambio climático.

De acuerdo con Bárcena, se trata de una “política ecológica y ambiental humanista” que considera puntos desde “prevenir y reparar el daño ambiental con participación social” hasta que “los grandes proyectos de infraestructura deban de incorporar criterios y valor ambiental desde su diseño y a lo largo de su vida útil”.

“Si no tenemos una estrategia económica, social y ambiental no podemos avanzar mucho”, dijo Bárcena. Y agregó que para lograrlo la Semarnat tiene retos importantes, en particular, reconoció el impacto que han tenido los recortes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Primero, es una institución que perdió el 40% de sus recursos presupuestarios. Desde el 2018 a la fecha todas las áreas (dependencias relacionadas con medio ambiente) perdieron 40% promedio, excepto Conagua (Comisión Nacional del Agua), pero Conagua no se dedicó al tema ambiental”, apuntó.