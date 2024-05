Si bien, los pescadores consultados esperan que la vaquita marina recupere su población y no se extinga a causa de la pesca ilegal, esperan también que en el próximo sexenio el gobierno federal realmente se preocupe por el sector pesquero, no solo de San Felipe sino de todas las comunidades pesqueras que hay en México.

“Para un pescador tiene que ser, mínimo, los alimentos en casa. Si tienes chamacos en la escuela darles para que compren algo, para que no anden ‘con la boca abierta’. En los alimentos de tu casa y los que te tienes que llevar al mar. Además de la gasolina de la embarcación donde, mínimo, gastas 3 mil pesos en una salida para un día. Ahorita, que todo está muy caro, un lonchecito, mínimo, gastas 300 pesos. Aparte, tienes que gastar para tu familia donde tienes a tu mujer y dos niños, mínimo son 500 pesos, y se me hace poco, porque todavía falta la comida y la cena”, explicó uno de los entrevistados.

“Con Peña Nieto había incentivos y daba 4 mil [pesos] a los pescadores y 8 mil, se me hace, a los capitanes y esos sí eran al mes. Ese sí podías decir un poquito más pero nada que ver con las mareas que un pescador llegaba a agarrar. Ahorita, no hay apoyos y los pescadores se metieron a nadar para buscarle”, añadió.

De acuerdo con pescadores consultados, las personas que pescan de manera ilegal no salen por el muelle de San Felipe, sitio donde es fácil observar veintenas de camionetas que tiran de las pangas para salir a pescar. Si no que, quienes pescan sin permisos ingresan al mar por el malecón de la comunidad.

“Muchos batallamos para hacernos de un permiso. No se nos hace justo. Ahora llegan, hablando de los ilegales que tienen su panga y su red y se van a pescar y no les dicen nada. De ahí surge la ilegalidad. [Mientras que] los que estamos regulados y tenemos un permiso a veces, es a los que se nos molesta más porque nos ponen trabas a la salida en el muelle”, señala una de las fuentes locales.

“Porque ahí, cuando no está la autoridad es a la hora en que pueden pasar. Pero en el muelle, vas tú con tu equipo y la fregada, pasas y te paran. Te piden permiso, te piden esto y te piden el otro. Te piden cuanta cosa porque ellos tienen la libertad para hacerlo. Sin embargo, pasa un ilegal y no le piden nada”, describió el pescador.

Por su parte, otro de los pescadores señaló en entrevista que por parte de las autoridades de la Conapesca “molestan más al legal que al ilegal porque el legal no da ‘moche’ y el ilegal sí da ‘moche’. Ese es el problema que hay. Cuando hay marea y pueden pescar totoaba no se ponen ahí [las autoridades]. No hay vigilancia y cuando se acaba la marea que ya no hay totoaba, ahí están molestando a los legales. Incluso hay mucho pleito con ellos, se lo han dicho en sus caras ‘que no sean tan corruptos’ porque si van a estar, que estén permanentemente ahí para todos”, denunció.

Para los pescadores consultados no es casualidad que cuando hay marea de totoaba las autoridades correspondientes no están para vigilar. En cambio, cuando pasa la marea sí están muy presentes.

¿Qué indicio hay de que hay arreglo entre los totoaberos?, se preguntó una de las personas consultadas, y añadió que este problema todo el mundo lo sabe: hay ilegalidad y hay corrupción entre ellos.

Esta situación ha sido el motivo por el que los pescadores legales o con permisos están enojados. La ilegalidad y falta de vigilancia en la marea de totoaba han propiciado que algunos pescadores legales, aún con permisos para pescar, tengan una panga entre los ilegales al presenciar como desde las autoridades competentes, como Conapesca, permiten la corrupción. “Se ha incrementado la ilegalidad que hay en San Felipe”, añaden.

“Por eso incrementó tanto la ilegalidad porque la autoridad lo permitió. La autoridad dio luz verde para que la ilegalidad aumentara en el puerto, ellos son los responsables de la ilegalidad(...) Chingaban al que no se mochaba”, añadió otro de los pescadores.