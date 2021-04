El ‘pueblo inmunizó’ a AMLO contra el Covid-19, dice el secretario de Salud Jorge Alcocer

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, afirmó este martes por la mañana que la población le “regaló inmunidad” a Andrés Manuel López Obrador durante sus recorridos.

El lunes, el Presidente dijo que no se aplicaría la vacuna porque estudios que se le realizaron “llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune”.

Este martes, debido a la inquietud del periódico español El País y para tranquilizarlo, López Obrador cambió de opinión pese a las recomendaciones anteriores de sus médicos y dijo que se vacunará en unos 15 ó 20 días.

El mandatario, que no ha querido poner el ejemplo en el uso del cubrebocas o el lavado de manos, agregó que se vacunaría “también para disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron Covid-19, como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan”.

Cuestionado sobre los dichos de la noche del lunes emitidos por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien recomendó vacunarse a todos los que han estados contagiados de Covid-19, excepto al Presidente, López Obrador lanzó al ruedo a Alcocer Varela.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario federal, para justificar las posiciones del tabasqueño, aplicó una fórmula ya comprobada: alabar sus actividades políticas y ahorrarse consideraciones científicas.

Así, “el pueblo le regaló inmunidad” a López Obrador durante sus visitas, según afirmó Alcocer Varela, quien en 2015 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes.

“Sí la tuvo (Covid-19), y si no hubiera sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró: se la regaló la población cuando los visitó. Durante no sé cuántas veces ha recorrido el País y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos, y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo”, afirmó el especialista.