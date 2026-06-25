El Rey de España llega a México; se reúne en Palacio Nacional con Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al Rey de España, Felipe VI, con quien sostendrá una reunión para dialogar sobre la relación de ambas naciones.
En el encuentro se prevé que la Mandataria hable de la importancia que tienen los pueblos originarios para México y dialoguen sobre una nueva era de comunicación, tras el conflicto iniciado en el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.
La Mandataria adelantó que hablará con Felipe VI de lo que significa para México el reconocimiento de las acciones violentas realizadas por España durante la Conquista, así como la importancia de los pueblos indígenas para el País.
La Presidenta de México también aseguró que, pese al conflicto entre ambas naciones, “nunca se rompieron relaciones, jamás”.
Indicó que el Gobierno federal continuó trabajando con el Presidente español, Pedro Sánchez, y se siguió colaborando en materia de turismo y comercio.
Alrededor de las 16:00 horas fue recibido por el Canciller Roberto Velasco.
A invitación de Sheinbaum y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el Rey aceptó asistir a México para presenciar el partido de la selección de España contra Uruguay, que se jugará a las 18:00 horas de este viernes en el Estadio Akron en Jalisco.
Acompañaron a la Jefa del Ejecutivo Federal el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el Jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.
Por España, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el Jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el Embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la Consejera Diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el Jefe de Oficina del Ministro, Sergio Cuesta Francisco.
La tensa relación entre España y México que nació de una carta
En 2019, las relaciones entre México y España entraron en un periodo de tensión luego de que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador le enviara una carta al Rey Felipe VI en la que solicitaba que la corona se disculpara y reconociera los agravios cometidos durante la conquista.
La carta, fechada el 1 de marzo de 2019, no fue contestada públicamente por el gobierno español hasta el 25 de marzo, en el que se lamentaba que el Presidente López Obrador compartiera su contenido y rechazaron este.
“La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en un breve comunicado.
Felipe VI no respondió personalmente a la carta de López Obrador, razón por la que la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum no invitó al español a su toma de posesión.
Sheinbaum únicamente invitó al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castrejón; sin embargo, tampoco asistió al considerar “inaceptable” la ausencia del Rey.
La tensión entre ambas naciones no impidió que se siguiera colaborando y, el pasado 16 de marzo, el monarca reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista española de América, durante su visita a una exposición de mujeres indígenas mexicanas. Iniciando así un acercamiento entre el Rey y la Presidenta que culminó en la visita de este jueves.