El Rey de España llega a México; se reúne en Palacio Nacional con Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al Rey de España, Felipe VI, con quien sostendrá una reunión para dialogar sobre la relación de ambas naciones.

En el encuentro se prevé que la Mandataria hable de la importancia que tienen los pueblos originarios para México y dialoguen sobre una nueva era de comunicación, tras el conflicto iniciado en el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se desarrolló en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.

La Mandataria adelantó que hablará con Felipe VI de lo que significa para México el reconocimiento de las acciones violentas realizadas por España durante la Conquista, así como la importancia de los pueblos indígenas para el País.

La Presidenta de México también aseguró que, pese al conflicto entre ambas naciones, “nunca se rompieron relaciones, jamás”.

Indicó que el Gobierno federal continuó trabajando con el Presidente español, Pedro Sánchez, y se siguió colaborando en materia de turismo y comercio.

Alrededor de las 16:00 horas fue recibido por el Canciller Roberto Velasco.