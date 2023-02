Jesús Zambada García, “El Rey”, hermano de Ismael Zambada García, “El Mayo”, testificó este martes, por segundo día, en el juicio contra Genaro García Luna -ex Secretario de Seguridad Pública federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, donde la defensa del ex funcionario mexicano le preguntó si el Cártel de Sinaloa dio dinero al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para una campaña contra Vicente Fox Quesada.

La defensa de García recordó al capo sinaloense que en julio de 2013 declaró ante el Gobierno estadounidense haber entregado 7 millones de dólares a Gabriel Regino García, quien fungió como titular de la Subsecretaría de Apoyo Institucional y Policías Complementarios, además de que estaba a cargo de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para entregárselo al político, dinero que sería utilizado para su campaña electoral.

“¿Le pagó o no 7 millones a AMLO para su campaña contra Vicente Fox?”, preguntó el abogado César De Castro. “No pude haberlo dicho, porque no es verdad”, respondió “El Rey”, a quien el litigante le insistió de forma recurrente, si no recordaba que a través de Regino García mandó dinero a López Obrador para su campaña.

No obstante, Zambada García dijo no recordar que el entonces subsecretario hubiera recibido dinero, señalando que “según era para una campaña, pero no de López Obrador”.

Asimismo, el hermano de “El Mayo” reclamó al litigante, que lo quisiera forzar a testificar algo que no había dicho.

Ante la insistencia de De Castro, quien dijo que mostraría al testigo sus declaraciones de 2013 para “refrescarle” la memoria, la fiscal Saritha Komatireddy se molestó y comenzó a gritar “¡objeción!”, hasta que el juez Brian M. Cogan los llamó a ambos para hablar con ellos.

Posteriormente, no se volvió a mencionar el nombre del actual presidente López Obrador, aunque siguieron las preguntas a Zambada García, respecto a si estaba seguro de haber entregado sobornos a nombre del Cártel de Sinaloa a García Luna.

Basado en los reportes de las entrevistas de fiscales con “El Rey”, el abogado defensor reclamó al hermano de “El Mayo”, que en 2012 ni siquiera había mencionado a García Luna como parte de un entramado de corrupción entre el Gobierno de México y el Cártel Sinaloa, porque fue hasta julio de 2013, cuando dijo el nombre del ex funcionario mexicano.

De Castro relató que en la reunión de junio de 2014 con los fiscales, “El Rey” no dijo que se había reunido con el presunto abogado del Cártel sinaloense, Óscar Paredes, para gestionar la reunión en la cual pedirían a García Luna -entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, de la ahora extinta Procuraduría General de la República-, poner a gente cercana al grupo delictivo de Sinaloa, en diferentes plazas, como la de Culiacán.

El abogado defensor intentó descalificar cada detalle, como que Zambada García primero dijo que llevaba el dinero en dos maletines y que García Luna los había tomado personalmente, e igualmente habría hecho en una segunda reunión dos semanas después, cuando en su testimonio del 13 de febrero de 2023, que el acusado iba con dos personas que habrían tomado los maletines con el efectivo.

“A veces escriben mal las cosas, y si no recuerdo, no recuerdo”, contestó Zambada García.

Sin embargo, De Castro destacó, también, que “El Rey” primero dijo que el segundo soborno había sido de 3 o 5 millones de dólares, a diferencia de los 2 millones de dólares de los que habló, el 13 de febrero de 2023, en su testimonio contra García Luna.

“Me daba mucha presión hablar de este señor”, explicó el capo sinaloense.

Además, el abogado defensor recordó que en diciembre de 2017 había dicho que en la primera reunión con García Luna solo habría recibido un millón de dólares y no habló de la segunda reunión, cuando en abril de 2020, en otra entrevista con fiscales, “El Rey” dijo que el pago era porque el entonces titular de la AFI ya les había hecho un favor y querían saber si seguiría de su lado.

“¿Es cierto que usted no tiene nada para corroborar que le pagaba dinero a García Luna?”, interrogó la defensa a “El Rey”, quien reconoció que no tenía documentos para comprobar sus dichos. “Entonces solamente queda su palabra”, concluyó el abogado del ex funcionario mexicano.

Tras calmarse, la fiscal lanzó varias preguntas dirigidas al hermano de “El Mayo”, para exponer ante el jurado, cómo las entrevistas con fiscales para distintos casos cambian, “¿Tiene usted duda de que pagó sobornos a García Luna?”, preguntó Komatireddy. “Claro que no, estoy seguro”, contestó Zambada García.

El 13 de febrero de 2023, durante el primer día de su comparecencia, el hermano de “El Mayo” aseguró que entregó 3 millones de dólares a Regino García, debido a que tenía la expectativa de que se convirtiera en Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, durante la Administración de Marcelo Ebrard Casaubón, actual Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal mexicano.

Asimismo, “El Rey” afirmó que, en 2008, policías capitalinos lo salvaron de que lo mataran los agentes de la Agencia Federal de Investigación y sicarios de los Beltrán Leyva que iban infiltrados, durante la balacera que derivó en su captura en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El 24 de enero de 2023, Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex policía federal y ex lugarteniente del entonces líder del Cártel de los Beltrán Leyva, aseguró que durante el operativo que detuvieron al hermano de “El Mayo”, llevado a cabo el 19 de marzo de 2009, en la colonia Lindavista de la Ciudad de México, él y otros sicarios de los Beltrán Leyva participaron disfrazados de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la ahora extinta Procuraduría General de la República, ellos lo atraparon y después lo entregaron a verdaderos agentes.

El testigo dijo que antes del operativo ya habían proporcionado datos al Ejército respecto a la ubicación del “El Rey Zambada”, que en aquellos años operaba en la Ciudad de México, sin embargo, los militares le habían vendido la información al capo sinaloense y éste evitó la captura.

Por ello, cuando localizaron al hermano de “El Mayo”, en un domicilio particular en la colonia Lindavista, él y otros integrantes de los Beltrán Leyva se disfrazaron de elementos de la SIEDO, de la PGR, que en aquel tenía de titular a Marisela Morales Ibáñez, y llevaron a cabo el operativo en el que se registró una balacera y requirieron apoyo de la Policía capitalina.

“El Grande” dijo que, incluso, antes de entregar a “El Rey Zambada” a las autoridades federales, tomaron fotos, temiendo que lo fueran a “intercambiar”, ya que “en México todo puede pasar, la corrupción es muy grande, y se cambian detenidos en los operativos”.

El 20 de noviembre de 2018, Gabiel Regino García, quien fungió como titular de la Subsecretaría de Apoyo Institucional y Policías Complementarios, además de que estaba a cargo de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desmintió que hubiera recibido supuestos sobornos por millones de dólares, tal como lo declaró ese mismo día, Jesús Zambada García, alias “El Rey”, como testigo en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera.

Uno de los abogados defensores del Chapo, William Púrpura, le preguntó al Rey si, en 2005, se reunió con “[Gabriel] Regino [García]”, a lo que Zambada García respondió que sí, para pagarle al entonces funcionario capitalino “algunos millones de dólares” para la protección del Cártel de Sinaloa.