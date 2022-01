El sábado aplicarán vacuna Moderna a personal educativo como dosis de refuerzo contra el Covid, informa Salud federal

VARIANTE ÓMICRON ES MENOS LETAL, AFIRMA ALCOCER VARELA; “QUE NO INFUNDAN MIEDO”, PIDE AMLO

Respecto a la variante Ómicron, Alcocer Varela reiteró que hasta el momento se sabe que tiene menos capacidad de enfermar de gravedad a las personas.

El funcionario federal afirmó que hasta el momento México presenta una reducción hospitalaria de 91 por ciento, con 15 por ciento de camas generales ocupadas y 11 por ciento en camas con ventilador.

“Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos. Seguirnos cuidando pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación”, insistió el político tabasqueño.

ESTÁ ASEGURADO EL ABASTO DE MEDICAMENTOS, INDICA EL TITULAR DE LA SSA FEDERAL

Asimismo, el titular de la SSa Federal informó que México cuenta con el abasto seguro de medicamentos hasta el mes de junio de 2022, y detalló que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), hicieron compras por 288 millones de piezas para asegurar el abasto de insumos médicos en todo el país.

El funcionario federal agregó que durante los últimos siete días, el Instituto de Salud para el Bienestar ha entregado 21 millones 308 mil 922 piezas de medicamentos y que, en la actualidad, se encuentran en tránsito 14 millones 890 mil 226.

Alcocer Varela aseguró que con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), durante diciembre de 2021 se enviaron a 16 entidades del país, un total de 15 millones 107 mil 220 medicamentos.

Dichas entregas se hicieron a 295 unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en estados como Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. El funcionario federal dijo, también, que mediante órdenes de suministro, al término del 2021, se entregaron mil 127 millones 630 mil 594 piezas de medicinas.

MÉXICO, EN TERCER LUGAR MUNDIAL EN LETALIDAD DE LA PANDEMIA DE COVID

México ocupa el tercer lugar de letalidad en la pandemia de Covid-19, sólo superado por Yemen y Perú, según datos revelados por la estadounidense Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, la institución aclaró que estos países “no necesariamente [acumulan] la mayoría de las muertes en general”.

La Universidad Johns Hopkins apuntó, además, que en la considerada epidemia activa del Covid-19, es decir, los último 28 días, México se encuentra en el décimo sitio de número de muertes acumuladas en este periodo.