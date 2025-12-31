‘El Sagitario’, capturado en Culiacán, es identificado como operador clave de ‘El Chapo Isidro’

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, es identificado por autoridades federales como el segundo al mando de la organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron este 31 de diciembre a Inzunza Noriega en Culiacán durante una operación derivada de una orden de cateo otorgada por un juez federal, que resultó también en la captura de tres personas más y el aseguramiento de armamento, precursores químicos y diversos narcóticos.

La intervención federal se dividió en dos acciones estratégicas coordinadas por el personal naval adscrito a la Cuarta Región Naval. En la primera, agentes de la Semar, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, localizaron 12 tambos metálicos que contenían 600 kilos de cianuro de sodio.

El hallazgo ocurrió en un inmueble de la colonia Lázaro Cárdenas, tras un reporte del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones sobre la presencia de hombres armados en el sitio.

Inzunza Noriega es señalado por las autoridades federales como el padre de Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, quien funge como brazo derecho de Meza Flores dentro de la estructura que asumió el control de la organización de los Beltrán Leyva.

A esta célula delictiva se le vincula directamente con la producción y el tráfico transnacional de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos.

Respecto a los antecedentes de la organización, el Gobierno de EU señaló en mayo de 2025 a Inzunza Coronel por delitos de narcoterrorismo relacionados con las actividades operativas del Cártel de los Beltrán Leyva.

Esta estructura criminal es considerada por las agencias de inteligencia como una de las principales responsables de la crisis de opioides sintéticos, debido al uso de precursores químicos de alto riesgo como el cianuro de sodio asegurado en esta jornada.

En el segundo operativo, encabezado por la Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en coordinación con la FGR, se cumplimentó la orden de cateo en una propiedad vinculada directamente a Inzunza Noriega en Culiacán.

Durante esta acción, los agentes federales lograron incautar armas de fuego y dosis de droga que, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La captura de Inzunza Noriega representa un golpe operativo a la estructura de “El Chapo Isidro”, quien ha mantenido una disputa por el control territorial en la región noroeste del País.

Las autoridades mexicanas informaron que el material químico decomisado será sometido a un proceso de destrucción controlada tras concluir los peritajes necesarios, mientras se determina la situación jurídica de los cuatro hombres detenidos en Sinaloa.