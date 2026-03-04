‘El Sapo’, operador más violento del CJNG, sucesor de ‘El Mencho’, según testigo de FGR

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo” o “El Sagrado Hombre”, identificado por las autoridades mexicanas como el operador más violento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y artífice de sus redes de entrenamiento militar, era considerado dentro de la organización criminal como el sucesor más probable de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, según consta en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATAJAL/0001023/2024 de la Fiscalía General de la República (FGR), citada por el diario Reforma.

Un testigo protegido identificado con el nombre clave “Piscis”, ex integrante del Frente 30 Rafael Aguilera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fue escolta personal de Mendoza Gaytán, señaló en su declaración del 20 de junio de 2025 que el operador era el favorito de Oseguera Cervantes por encima de otros mandos del Cártel. “Cuando no esté ‘El Mencho’, el que se va a quedar con todo será ‘El 090’, porque es el consentido del señor, ha sabido manejarse dentro de este Cártel”, declaró “Piscis” ante la FGR.

Según el expediente, Mendoza Gaytán —conocido también como “090”— nació el 2 de octubre de 1988 en Apatzingán, Michoacán. En 2007, cuando tenía 19 años, él y su hermano mayor Abundio, alias “El Güero”, fueron involucrados en el asesinato de un traficante local en Fresno, California. Tras ese homicidio huyeron a México y se establecieron en Jalisco, donde se incorporaron a la estructura del Cártel del Milenio bajo el mando de los hermanos Óscar Orlando Nava Valencia y Juan Carlos Nava Valencia. Tras la detención de los Nava Valencia en 2009 y 2010, y la captura de Abundio y sus padres el 27 de enero de 2012, Mendoza Gaytán heredó la posición de su hermano y su cercanía directa con Oseguera Cervantes, desde donde ascendió hasta convertirse en responsable del aparato de guerra del CJNG.

La FGR lo identifica como líder del Grupo Elite Delictivo de Reacción Inmediata (GEDDRI), uno de los brazos armados del CJNG cuyas principales zonas de operación son Puerto Vallarta, Jalisco, y el estado de Nayarit. También le atribuye el control de la producción, distribución y trasiego de drogas en las regiones sur, costa sur, costa norte, Sierra Madre Occidental y Valles de Jalisco.

Mendoza Gaytán estableció campos de entrenamiento para sicarios —conocidos internamente como “Escuelitas”— en los municipios de Talpa de Allende, Mascota, Puerto Vallarta, El Grullo, Autlán de Navarro, Ameca, Tala, Teuchitlán y Ahualulco de Mercado, todos en Jalisco. En esos centros, los reclutas recibían instrucción militar y se les ordenaba dirigirse al operador como “Sagrado Señor” o “Santo Señor”. Para nutrir esas estructuras, Mendoza Gaytán estableció alianzas con ex guerrilleros latinoamericanos, en especial miembros del Frente 30 de las FARC, así como guatemaltecos. “La mayoría de personas que conforman la seguridad son ex militares, marinos, necesita gente preparada para los ‘topones’. Él pide gente para que formen parte de sus anillos de seguridad”, declaró “Piscis” ante la FGR.

Un segundo testigo protegido de la FGR, identificado como “El Elegante”, corroboró en su declaración del 22 de abril de 2025 que Mendoza Gaytán es la mano derecha de Oseguera Cervantes dentro del CJNG. Según el expediente, las autoridades vinculan a “El Sapo” con la emboscada en la que fueron asesinados cuatro militares en Guachinango, Jalisco, el 12 de mayo de 2014, y con indicios de su participación en la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, el 11 de agosto de 2023.

Según “Piscis”, Mendoza Gaytán opera con una estructura de seguridad que incluye un gabinete propio, dos grupos de reacción —uno dedicado exclusivamente a su rescate en caso de ser interceptado—, un especialista en artefactos explosivos y drones conocido como “El Meca”, y un instructor guatemalteco apodado “El Chocolate” a cargo del adiestramiento de sus escoltas. El operador se mueve habitualmente acompañado de alrededor de 50 personas armadas y evita el uso de teléfonos, comunicándose mediante intermediarios de confianza.