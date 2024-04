La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó las medidas cautelares aplicadas a la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminar o modificar el video de la entrevista que concedió al medio digital español Canal Red y a la periodista rusa Inna Afinogenova, por hacer alusión a Claudia Sheinbaum, entonces precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

En sesión privada, con cuatro votos a favor y un sufragio en contra -del magistrado Felipe de la Mata Pizaña-, la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del TEPJF avaló el proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón, que consideraba la medida de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, como “desproporcionada”.

Ante dicha resolución, AMLO podría publicar nuevamente la citada entrevista en sus diversos canales de difusión, hasta que la Sala Especializada del TEPJF resolviera el fondo del asunto.

Rodríguez Mondragón consideró que en dicha entrevista había frases de interés general, además calificaba como incongruente que se pidiera a López Obrador eliminar la entrevista y a la periodista rusa no, por ser un ejercicio de libertad de expresión.

“Si se escucha la entrevista denunciada es posible advertir que en ella prevalecen los contenidos de interés general frente a contenidos con posible incidencia electoral, no siendo evidente o clara una probable vulneración a la normativa electoral”, señaló el magistrado.

“Consecuentemente, ordenar el retiro del material denunciado, en este caso, es una medida desproporcionada que debe revocarse, sin que ello prejuzgue sobre la existencia de las infracciones denunciadas”, indicó Rodríguez Mondragón, en su proyecto.

PRESIDENCIA BAJA ENTREVISTA DE AMLO CON MEDIO DIGITAL ESPAÑOL Y PERIODISTA RUSA

La Presidencia de la República acató la orden del Instituto Nacional Electoral (INE), que un día antes exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminar o modificar el video de la entrevista que concedió al medio digital español Canal Red y a la periodista rusa Inna Afinogenova, por hacer alusión a Claudia Sheinbaum Pardo.

En enlace en la plataforma de YouTube, donde estaba alojado dicha grabación, ya no estaba disponible y solo aparecía la leyenda “Video no disponible. Este video es privado”. Mientras que en los canales oficiales del político tabasqueño, entre ellos en la red social Facebook, aparecía solo un “short” de la entrevista, de poco más de un minuto de duración.

No obstante, AMLO mantenía en su cuenta de la red social X, un enlace que permitía a los usuarios dirigirse al canal de Youtube del medio digital español Canal Red, donde se podría ver completa la conversación de dos horas y 15 minutos de duración. “Les comparto la entrevista con la periodista Inna Afinogenova del medio independiente Canal Red”, se lee en el mensaje, publicado el 20 de febrero de 2024.

Durante una Sesión Extraordinaria Urgente, de carácter privado, celebrada a las 07:30 horas del 14 de marzo de 2024, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le pidió al político tabasqueño que frenara la difusión de dicha entrevista, en la red social Facebook, en la plataforma YouTube y en la página oficial de la Presidencia de la República.

Por votación unánime, los consejeros electorales determinaron que los dichos del mandatario nacional en favor de la precandidatura de la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en contra de la oposición gubernamental, podrían provocar un desequilibrio en la equidad del proceso electoral en curso.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE otorga un plazo de seis horas al presidente de la República, para dar cumplimiento a la medida cautelar, derivada de una queja de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Además, los consejeros electorales reiteraron el llamado a López Obrador, para que se abstuviera de realizar comentarios, que pudieran afectar los comicios durante los próximos meses, esto en cualquier modalidad o formato.

“Son procedentes las medidas cautelares respecto a la difusión de la entrevista en los perfiles de Facebook y YouTube de Andrés Manuel López Obrador, así como de la página oficial de la Presidencia de la República, porque en apariencia del buen derecho las expresiones del servidor público denunciado, respecto de quien lo sucederá al final de su mandato, la continuidad de la se llama durante la entrevista 4T y la aceptación de que ha convencido de votar cierto grupo de personas por la 4T, así como las expresiones sobre las cualidades de quien se identifica como Claudia y el nuevo relevo generacional y la realización de juicios negativos respecto a los partidos PAN y PRI, podrían generar un desequilibrio en la equidad de los procesos electorales dado el nivel del servidor público”, indicó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

“Se considera procedente dictar la tutela preventiva en razón de que en diversas ocasiones el denunciado ha sido señalado y conminado a ajustar su conducta a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad que rigen la función pública, establecieron los consejeros. Por lo que se propone ordenar nuevamente al Presidente se abstenga en todo momento, bajo cualquier modalidad o formato, realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”, agregó el acuerdo de los consejeros electorales.

“Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista, que nos hizo una periodista española de origen ruso, Inna. Todavía no nos han notificado. Ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial. ¿No es así? ‘Mientras no te notifiquen”, dijo el político tabasqueño, a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.

“Es una buena entrevista que me hizo esta periodista, se ha visto mucho en México, se ha visto mucho en España, ahora resulta que quieren que la baje, censura”, respondió el presidente de la República, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Mexicali, Baja California.

“Acaba de venir una marquesa, duquesa o condesa española a hablar mal de mí y a ella no la censuran, la trajo el bloque conservador, es de un partido de España, de estos franquistas que quedaron, son muchos, porque falleció franco, pero sigue el franquismo. Y vino a hablar mal de mí, la trajeron con ese propósito y pues a ella no la sancionan”, insistió el mandatario nacional.

“Es lo que habla de Claudia Sheinbaum”, señaló un reportero. “Pues es que ella me pregunta [...] No hablamos de eso. Está bastante vista la entrevista porque hasta lo comento, me dejó como un limón exprimido, porque me preguntó de todo, sí. Pero ahorita me están informando que ya la censuraron, nada más que podemos acudir al Tribunal, ¿verdad? Sí, se va a recurrir. Sí, y nos va a dar tiempo, ya tácticas dilatorias, o sea, ya estamos igual. ¡Qué barbaridad!”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante la tercer entrevista que concedió a un medio de comunicación -nacional o extranjero, en 5 años y 5 meses de lo que va de su Gobierno-, López Obrador comenzó con halagos a Sheinbaum Pardo, de quien dijo que estaba más preparada que él, además de que la describió como “una mujer con convicciones, principios y honesta”.

El político tabasqueño dio una entrevista al medio digital español Canal Red, que dirige el español Pablo Iglesias Turrión, fundador y ex secretario general del partido Podemos, además de ex titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, así como ex vicepresidente segundo del Gobierno de dicho país europeo.

La entrevista, de 2 horas y 15 minutos de duración, comenzó a circular el 20 de febrero de 2024. Fue conducida por la periodista rusa Inna Afinogenova, quien hasta mayo de 2022 trabajó como subdirectora del sitio web de Russia Today (RT) en español, una cadena de televisión internacional de noticias financiada por el Estado ruso, al cual renunció, después de que el presidente Vladimir Putin le declaró la guerra a Ucrania. En la actualidad es directora de Canal Red Latinoamérica, donde también emite su programa de análisis político CaféInna.