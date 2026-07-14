‘El Texas’ murió en operativo militar en Culiacán, reitera García Harfuch

Cristhian Guadalupe “N”, “El Texas”, identificado como jefe de plaza de la facción Los Chapitos en Culiacán, murió el 8 de julio durante un operativo conjunto realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Expuso que el personal militar desarticuló una célula delictiva vinculada con Los Chapitos en Culiacán, señalada como una de las principales generadoras de violencia en la entidad.

Durante la acción, los elementos castrenses fueron agredidos con armas de fuego y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, murió “El Texas”.

De acuerdo con un comunicado del Ejército mexicano, “El Texas” asumió el liderazgo de la plaza el 23 de mayo de 2025, tras la muerte de Jorge Humberto “N”, “La Perris” o “El 27”.

Desde esa fecha, las autoridades lo identificaron como el principal generador de violencia en Sinaloa, responsable de ordenar homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Los hechos ocurrieron en un complejo de departamentos del sector Infonavit Humaya, donde inicialmente las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo tras recibir un reporte ciudadano respecto a personas armadas en el lugar.

En una primera intervención, las autoridades detuvieron a cuatro personas y aseguraron dos vehículos, armamento y equipo táctico.

Posteriormente, durante la inspección del inmueble, se registró la agresión contra los elementos militares, que derivó en la muerte de “El Texas”.

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron una ametralladora, siete fusiles de asalto, dos granadas de fragmentación, 42 cargadores, 3 mil 170 cartuchos de diversos calibres, 100 dosis de cocaína, equipo táctico, sistemas de radiocomunicación y dos vehículos presuntamente utilizados por el grupo delictivo.

“Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe ‘N’, ‘Texas’, identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos”, publicó García Harfuch a través de sus redes sociales.

Añadió que este resultado se suma a detenciones recientes de operadores relevantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Gabriel “N”, “Gabito”; Misael “N”, “El Güero Pink”; Alexis “N”; Israel “N”; Daniel Alfredo “N”, “El Cubano”, y Osmar Oswaldo “N”, “El Patas”, realizadas por Sedena, la Guardia Nacional, la Semar, la SSPC Federal, autoridades de Sinaloa y la Fiscalía General de la República.