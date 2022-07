El Tren Maya es un ecocidio que refleja el autoritarismo de AMLO, afirma Anaya

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional y aliados, llamó “mentiroso” al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que prometió que con la construcción del Tren Maya no iban a tirar ni un árbol y se han derribado 485 mil hectáreas.

“Lo que de veras no tiene nombre es lo que ha hecho con el Tren Maya y eso también es un hecho, aunque López Obrador se haya atrevido a decir esta mentira [...] Dijo que no iba a tirar un árbol, fíjate piensa en una cancha de fútbol profesional del tamaño del Estadio Azteca, mide menos de una hectárea, lleva 485 mil hectáreas deforestadas”, indicó en un video publicado en Twitter.

Recordó que López Obrador declaró al Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, para que pueda brincar todas reglas.

“Los permisos como la Manifestación de Impacto Ambiental, que se están brincando, tienen una razón de ser el propósito es medir el daño ambiental a la vegetación a la especies animales para eventualmente compensarlo. Pues con su declaratoria se pasa todo esto por el arco del triunfo”, señaló.

Anaya Cortés cuestionó las grandes obras del Presidente de México y comentó que López Obrador sigue de “necio”, ya que, según él, estas agravan la situación del país frente al cambio climático.

Ejemplificó que con la construcción de la refinería Dos Bocas se destruyeron 230 hectáreas de manglares.

“Tenemos un presidente autoritario y que además ahora hace política exterior con canciones de Chico Che. Andrés Manuel gobernar no es un juego, informar no es un circo y el cuidado del medio ambiente no es un asunto menor, ni un invento de quienes llamas despectivamente pseudoambientalistas”, indicó Anaya Cortés.

Recordó que la ruta del Tren Maya se ha modificado tres veces, por lo que le parece que dicha obra fue diseñada en “una servilleta”, enfatizando que los cambios fueron ya que las cosas estaban construidas, por ello es un “ecocidio” y es un “tiradero de dinero”.