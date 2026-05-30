‘El verdadero enemigo es el crimen organizado’: con mítin, Calderón, Fox y Romero dan su respaldo a Maru Campos

Los ex presidentes de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como el líder nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, encabezaron un mitin de apoyo a favor de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras los recientes señalamientos en su contra por la presunta participación de agentes de la CIA en labores de seguridad en la entidad, sin autorización del Gobierno federal. Este sábado, desde las 13:30 horas inició una caravana que partió frente de la deportiva en la calle Pascual Orozco en la capital del estado, hacia al Centro de Convenciones en Chihuahua, donde llegaron cientos de simpatizantes. El evento, organizado por el PAN, se llevó a cabo para respaldar a la Mandataria luego de que Morena inició un juicio político en su contra y de que fue citada por autoridades de la Fiscalía General de la República pese a contar con fuero. En el evento participaron simpatizantes del partido, entre ellos el ex Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien también es señalado por el caso de los agentes de la CIA y renunció a su cargo; además de la presencia de Felipe Calderón, Vicente Fox, Jorge Romero y Xóchitl Gálvez, entre otras figuras políticas.

Mitin en favor a Maru Campos. ( )



‘Fue correcto enfrentar al crimen’: Calderón En su discurso, el ex Presidente Felipe Calderón defendió su decisión de enfrentar al crimen organizado durante su gestión y acusó al gobierno actual de proteger a personas señaladas por tener vínculos criminales. “Asumí entonces y aún hoy el peso de la decisión de enfrentar al crimen y, a pesar del ataque vil y calumnioso del poder, con todos mis errores y limitaciones, fue la decisión correcta, es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México”. El ex Mandatario dijo que frente a la inseguridad, las autoridades deben elegir entre proteger a la ciudadanía o a los delincuentes. Felipe Calderón también mencionó que en México se está construyendo un “Estado autoritario” que solo podrá ser frenado mediante la organización ciudadana y aseguró que él sabe lo que es ser perseguido políticamente por lo que respaldó a Maru Campos. “Sé lo que es ser perseguido con todo el aparato del Estado por venganza, por envidia o por intereses políticos. Sé lo que significa estar ahí y que muchos te den la espalda por miedo o por conveniencia. Yo no te doy la espalda, como tú nunca, me has dado la espalda”, indicó. También criticó que haya una “demolición de la democracia” y se pronunció contra el gobierno federal que protege a funcionarios vinculados con la delincuencia organizada. “Lo que México exige son más Maru Campos y menos Rocha Moya”, declaró Calderón Hinojosa.

Ex Presidente Felipe Calderón. ( )



’Morena construyó un narcogobierno’, dice Maru Campos En su intervención, la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de haber construido un “narcogobierno” en el País, además de utilizar las instituciones del Estado para perseguir políticamente a quienes se oponen al régimen. Campos Galván dijo que reconoce que se equivocó al pensar que la mejor manera de llevar su gestión era teniendo una buena relación con el Gobierno federal y “llevársela tranquila”, pues de un momento a otro, desde la mañanera de la Presidenta Sheinbaum, se le acusó de traición a la patria. “En ese momento confirmé que si una Gobernadora electa con toda la legitimidad de su gente puede ser señalada y perseguida así, violando su presunción de inocencia. Entonces, nadie, absolutamente nadie está seguro en este país”. También acusó que Morena no solo ha hecho un mal gobierno sino que ha construido un totalitarismo. “Morena ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder. Concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado. Más allá de las omisiones para los mexicanos, lo que han construido en estos años es un absoluto narcogobierno. Y no puedo quedarme callada, no puedo ante lo que sé que está pasando en este país”. Y aseguró que el crimen organizado se ha convertido en un actor que influye directamente en las decisiones públicas y señaló que los cárteles han participado en procesos electorales mediante amenazas, secuestros y presiones contra candidatos opositores. “Morena creó un nuevo método para ganar elecciones. Los cárteles usaron su control territorial para fabricarles victorias”. Y criticó la defensa a Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa acusados por EU de vínculos con el crimen organizado. “Ahora que Estados Unidos pide la detención de esos funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico, Morena pide de manera muy insolente que le manden pruebas. ¿Quieren pruebas? Pues vean el miedo de la gente. Vean a las familias buscando a los desaparecidos. Vean a los jóvenes destruidos, vean a las comunidades desplazadas. Morena los protege y simula que los investiga, pero no los combate, no los detiene, no los nombra con todas sus letras. En cambio, a un gobierno del Estado, a un gobierno de oposición que ha combatido el crimen, que no ha faltado un solo día en sus obligaciones y que ha gobernado con ley como su única brújula, a ese gobierno y a esa gobernadora los persiguen”.

María Eugenia Campos, Gobernadora de Chihuahua. ( )



Fox acusa traición de Morena El ex Presidente Vicente Fox también participó en el mitin de apoyo a Maru Campos y aseguró que una “marranada” como son las acusaciones de Morena, no le van a quitar su grandeza al estado. Dijo que el gobierno actual traiciona lo que prometió en campaña de forma descarada. También criticó que Morena ha sido incapaz de generar riqueza y empleo y que se ha dedicado a dispendiar el presupuesto nacional. “No venimos a pedir permiso para ser dignos, con esa dignidad y esa libertad venimos a recordar lo que ninguna ley, ningún miedo, ni ninguna costumbre está por encima del valor de cada persona de cada mexicano”.

Vicente Fox en el mitin en favor a Maru Campos. ( )



Jorge Romero pide a Sheinbaum ‘trato imparcial’ En tanto, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, comentó que los gobiernos encabezados por Acción Nacional “han priorizado las necesidades de la ciudadanía”, en contraste con administraciones de otros partidos políticos. En ese contexto, Romero pidió a la dirigencia nacional de Morena para que se exprese públicamente el respaldo al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a actuar como jefa de Estado para todos los mexicanos por lo que debe tener un “trato imparcial a las distintas fuerzas políticas del país”.