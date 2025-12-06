$!El Zócalo se llena desde temprano previo al mensaje de Sheinbaum por los siete años de la 4T

A unas horas de que inicie el acto central convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum para conmemorar los siete años del gobierno federal de la Cuarta Transformación, el Zócalo de la Ciudad de México ya luce lleno. Aunque el evento está programado para iniciar a las 11:00 de la mañana, asistentes comenzaron a llegar a lo largo de la madrugada de este sábado, y hacia las 7:30, la plancha capitalina lucía completamente abarrotada. “Venimos a apoyar los cambios” Animal Político observó desde temprano la llegada de grupos movilizados al Centro Histórico. En las inmediaciones de Avenida Morelos y Bucareli se registró la presencia de varios autobuses estacionados que transportaron a personas que asistirán al evento convocado en el Zócalo. Entre ellas se encontraba Rocío Franco, quien comentó que viajó desde Iztapalapa junto con integrantes del grupo Nueva Generación, dedicado a proyectos de vivienda por autoproducción. Franco señaló que acudió “en apoyo a la presidenta, a los cambios que ha habido, al apoyo de la cuarta transformación”, y calificó de positiva la gestión federal. Sobre las protestas de campesinos registradas en días pasados, consideró que “están siendo utilizados”, aunque reconoció que sus protestas son legítimas, pues “sí hay deficiencias”. Agregó que los rezagos vienen de décadas: “En 60 años que han estado otros gobiernos no han hecho nada. En siete años tampoco se va a hacer lo que no hicieron en 60 años”. Desde distintos puntos del país también se registró el arribo de grupos movilizados. En las inmediaciones del Monumento a la Revolución, se observan filas de camiones provenientes de Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Naucalpan, Sonora y Colima, que trasladaron a asistentes rumbo al Zócalo para participar en la concentración convocada por la Presidenta.

La Marcha del Tigre En paralelo a la movilización de la llamada 4T, a través de redes sociales se convocó a la Marcha del Tigre, concentrará a las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia para marchar al Zócalo, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. El nombre de la movilización retoma la metáfora del “tigre”, popularizada por Andrés Manuel López Obrador desde 2018. Ese año, durante la 81ª Convención Bancaria en Acapulco, López Obrador utilizó por primera vez esa imagen al advertir que, en caso de un fraude electoral, él no contendría la reacción social. “A ver quién va a amarrar al tigre; el que suelte al tigre que lo amarre”, dijo entonces, en referencia a la inconformidad que, aseguró, podría desatarse si no se respetaba la voluntad popular.

Los ejes del mensaje que dará Sheinbaum Durante su conferencia matutina del 4 de diciembre, Sheinbaum adelantó los ejes del mensaje que dará en la concentración. Señaló que abordará “los logros, las conquistas del pueblo de México en estos siete años” y definirá “hacia dónde vamos, hacia dónde va la Cuarta Transformación y por qué tenemos que seguir luchando”. La presidenta sostuvo que la lucha continúa desde el gobierno. “No es que nosotros hayamos dejado de luchar”, dijo. Añadió que antes se buscaba transformar el país desde la oposición y que hoy se sigue trabajando “con otros instrumentos, con otros mecanismos” para mantener “la unión entre pueblo y gobierno que nos permita seguir avanzando”. Sheinbaum afirmó que también hablará de los pendientes. “Vamos a hablar de los retos hacia adelante, todo lo que tenemos que seguir avanzando”, comentó. Entre los avances, mencionó que “hay una disminución de 13.5 millones de mexicanos y mexicanos de la pobreza”, pero advirtió que es necesario “que más mexicanos salgan de la pobreza extrema y de la pobreza”. La mandataria indicó que su mensaje incluirá los principios del movimiento. Explicó que abordará “cómo gobernamos; por qué es importante mantener la Austeridad Republicana; gobernar con humildad; por qué es fundamental que no haya corrupción; por qué es fundamental que sigamos defendiendo la soberanía de nuestro país”. Calificó la movilización como “esta gran celebración del sábado 6 de diciembre”.