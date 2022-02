Elba Esther Gordillo anuncia su regreso a la política, a los 77 años de edad

Elba Esther Gordillo Morales, de 77 años de edad y ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de 1989 a 2013, anunció que va “a regresar” a la política nacional, argumentando que “al final genio y figura hasta la sepultura”.

La ex líder sindical se casó, este fin de semana con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, 41 años más joven que ella. Ello a pesar de que integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron e hicieron destrozos en el Jardín Etnobotánico, del Centro Cultural Santo Domingo, ubicado en la ciudad de Oaxaca, donde se llevaría a cabo la boda religiosa.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, la llamada “Maestra” dijo que uno de los problemas del país es la falta del Estado de Derecho, porque la ley se aplica según la intención política, no sobre hechos reales.

Además, dijo que comprendía que los destrozos tenían relación con un personaje de la política con quien siempre ha tenido desavenencias y que todavía gobierna Oaxaca. Aunque no dijo su nombre, cuando el periodista mencionó a José Murat Casab, ex mandatario estatal de 1998 a 2004, Gordillo Morales dijo: “exactamente”.

Aunque la ex líder sindical señaló que no tiene pruebas contra el ex Gobernador, “lo que se dijo y se vio, auténticamente viene de allí”, es decir, de parte de Murat Casab, cuyo hijo es el actual mandatario estatal.

“Yo, tenía una misión: servir a los maestros. Era líder sindical, no era empleada del Gobierno y ejercí con toda verticalidad, la defensa a mis compañeros. Bueno, esa fue una historia”, contó la ex secretaria general del SNTE.

“Discúlpeme, no estoy en la vida pública, sucedió conmigo algo que el tiempo irá esclareciendo. Que, realmente, me opuse a una ley, pero no a la ley per se, sino a una palabrita”, insistió la llamada “maestra”.

“Solamente eso le objetamos. Yo me opuse a esa [reforma educativa] por una cosa: todo trabajador de la educación tiene derecho a su base y la reforma quitaba eso. Eso se llama permanencia. Alguien que tiene un empleo tiene el derecho de garantizar su empleo. Esa ley violaba eso”, indicó Gordillo Morales.

Al ser cuestionada respecto a si los más de tres años que van del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ve un mejor país que en los tiempos del ex mandatario nacional Enrique Peña Nieto, la ex líder sindical respondió de forma evasiva.

“Le voy a decir, no solo del de Peña Nieto, de varios gobiernos. Me encantaría verlo. Yo, como muchos mexicanos tuve una enorme ilusión de que en los objetivos, en el planteamiento esencial de voltear a los pobres”, dijo la ex secretario general del SNTE.

“De desarrollo en el sur, de elevar la calidad de vida y la dignidad humana, es maravilloso y creí en ello. Lo que es lamentable es que nunca supieron cómo hacerlo. Cómo lo veo, lo siento, como muchos mexicanos, con una enorme tristeza”, agregó Gordillo Morales.

“Una educación abandonada, un sistema de salud desarticulado, unas confrontaciones que las viví en la boda, estériles, enfermas, que no ayudan a un país pluriétnico, multicultural, donde la pluralidad, la democracia ha sido un sueño para izquierdas, aún para algunos de la derecha y a unos que ni derecha ni izquierda, mexicanos que amamos a nuestro país. Estoy triste en ese aspecto”, abundó la ex líder magisterial.

“¿Vuelve a la Ciudad de México sin regresar a la política, o tiene otros planes después de la boda?”, preguntó Gómez Leyva. “Ahorita quiero disfrutar esto, quiero disfrutarlo plenamente y no fue una decisión muy fácil. Sí, la pensé mucho. La pensamos mucho. Y voy a regresar, pero pues al final genio y figura hasta la sepultura”, respondió Gordillo Morales.

“Hay maneras de ser, hay libertad y esa se ejerce. No sé qué haré, trataré de tener una muy buena atención al esposo, tener un buen matrimonio”, dijo la líder magisterial chiapaneca, quien también aseguró que no tuvo nada que ver con el extinto partido político Redes Sociales Progresistas (RSP).

“No me interesaban partidos. Eso lo hizo una persona que tiene derechos, que le gusta andar en la actividad pública. Es mi yerno [Fernando González Sánchez], él es él. Si hay algo con él hay que decirlo. Ahora como esposo de mi hija, eso es otra cosa”, finalizó Gordillo Morales.

Los manifestantes de la CNTE llevaron a cabo una marcha desde su sede hacia un salón del Jardín Etnobotánico, sitio al que entraron a la fuerza minutos antes de las 19:00 horas de este sábado 12 de febrero. Allí destrozaron sillas, tiraron mesas y arreglos florales, además de que vandalizaron las instalaciones hechas de cantera, mientras gritaban consignas en contra de la ex líder sindical.

“¡Elba, entiende, la CNTE no te quiere!”, “Asesina, ratera, espuria”, “¡Te robaste las cuotas sindicales!”, “Elba, aquí no eres bien recibida”, gritaban los integrantes de la CNTE, quienes bloquearon durante unos minutos las calles aledañas al lugar, donde a partir de las 19:15 horas se llevaría a cabo el enlace religioso entre Gordillo Morales y Lagunas Gutiérrez, en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán.

A la ceremonia religiosa se esperaba la asistencia de 150 invitados, entre los que se encontraba el empresario Alfonso Carlos Romo Garza, último jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 2 de diciembre del 2020.

La hija de la ex dirigente del SNTE, Maricruz Montelongo Gordillo y, su yerno, Fernando González Sánchez, serían los padrinos del enlace religioso que tendría lugar en el centro histórico de la capital homónima de la misma entidad.

El pasado viernes 11 de febrero, a través de un video difundido en las diversas redes sociales, el litigante, de 36 años de edad, informó que, tras 7 años de noviazgo, contrajo nupcias con la “Maestra”, quien expresó, por su parte, que es feliz y que, “la vida ha sido generosa, así como ustedes conmigo”.

La “Maestra” ha tenido dos matrimonios, el primero con el profesor chiapaneco Arturo Montelongo Martínez, en 1963, y el segundo, en 1971, con Francisco Arriola Urbina, con quienes procreó a sus dos hijas Mónica Arriola Gordillo, quien falleció, y Maricruz Montelongo Gordillo.

La política chiapaneca fue liberada de la cárcel justo un mes después del triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el 8 de agosto del 2018, tras haber permanecido presa por 5 años, acusada de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los cuales le fueron anulados por un juez, ante la falta de pruebas en su contra.