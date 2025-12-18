Elecciones 2027: en qué consisten las reformas de paridad en SLP y Nuevo León conocidas como ‘Ley Esposa’

En San Luis Potosí y Nuevo León se han impulsado reformas de paridad de género para que en las elecciones de 2027 únicamente se registren candidaturas de mujeres a la gubernatura, medidas conocidas como “Ley Esposa”, al señalarse que buscan beneficiar a Ruth González Silva y Mariana Rodríguez, esposas de los gobernadores Ricardo Gallardo y Samuel García.

Mientras que en San Luis Potosí la reforma ya fue aprobada por el Congreso local, en Nuevo León la iniciativa continúa en análisis legislativo.



San Luis Potosí: reforma constitucional y legal aprobada

El pasado 14 de diciembre, el Pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó un decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral local en materia de paridad de género.

En el dictamen se señala que dichas modificaciones “permiten incorporar parámetros claros para la postulación paritaria de candidaturas a la gubernatura y a presidencias municipales, convirtiendo en norma permanente lo que hasta ahora ha sido implementado mediante lineamientos temporales”.

El Congreso indicó que la reforma constitucional responde a la falta de una regulación expresa para garantizar la paridad en la postulación a la gubernatura, situación que —según el dictamen— resulta incompatible con los mandatos de igualdad sustantiva.

En el documento se establece que: “Es un hecho notorio que, desde la creación del Estado, ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo local, lo cual constituye evidencia irrefutable de una barrera estructural que impide el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres”.

Uno de los puntos centrales de la reforma se encuentra en el artículo segundo transitorio, el cual dispone que para el proceso electoral local ordinario de 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes “únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la gubernatura del estado”.

Para los procesos electorales posteriores, se establece que la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en la Constitución estatal.



Nuevo León: iniciativa en estudio en el Congreso local

En Nuevo León, el Congreso local analiza una iniciativa identificada con el expediente LXXVII-2025-EXP20259, presentada en septiembre por el partido Movimiento Ciudadano —por el cual Samuel García llegó a la gubernatura—, que propone reformas a la Constitución estatal y a la legislación electoral en materia de paridad de género.

La iniciativa plantea establecer reglas específicas para los cargos de elección popular, entre los que se encuentra la gubernatura, con el objetivo de regular la postulación paritaria de candidaturas a la gubernatura, al señalar que el marco normativo vigente no prevé disposiciones expresas para este tipo de cargos.

El proyecto contempla que estas disposiciones sean aplicables al proceso electoral de 2027 y a los subsecuentes, y actualmente se encuentra en estudio dentro del procedimiento legislativo, sin que haya sido aún dictaminado ni sometido a votación del Pleno del Congreso local.



“Hay que ver si jurídicamente es procedente o no”: Sheinbaum

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema durante su conferencia matutina. En su intervención, señaló que el Instituto Nacional Electoral ya cuenta con un esquema para garantizar la paridad en las candidaturas a gubernaturas.

“Son 17 gubernaturas a elegirse en el 2027. Entonces, el INE dice: ‘Tiene que garantizarse que la mitad, en este caso, son nueve, que es la mitad más uno’”, explicó.

Sheinbaum señaló que el esquema del INE establece que nueve candidaturas deben ser para mujeres y ocho para hombres, y que este mecanismo ha contribuido a la paridad.

Sobre las reformas estatales que establecen la alternancia obligatoria por entidad, indicó: “La parte de que a fuerzas haya una vez mujer, otra vez hombre, en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también sus contras”.

Añadió que este tipo de medidas deben analizarse a fondo por los congresos locales: “No es claro que esto de que sea una vez mujer, una vez hombre, sea necesariamente para ayudar a las mujeres”.

La mandataria indicó que solicitó una revisión jurídica sobre la viabilidad de estas reformas: “No tengo claro, e incluso le pedí al ministro en retiro Arturo Zaldívar que pudiera revisar si está dentro de la ley, porque ya pasó en San Luis Potosí y en efecto lo traen en otros estados”.



“Estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad”: Alcalde

Este miércoles, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el partido prepara una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en San Luis Potosí.

“En el 27, no vamos a llevar familiares en la boleta y no estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera, incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad”, declaró.

En entrevista con medios, señaló que Morena determinó aplicar desde las elecciones de 2027 la reforma constitucional que establece que no haya sucesión de cargos públicos entre familiares, por lo que no postulará a familiares en boletas electorales “para buscar evitar el nepotismo electoral”.