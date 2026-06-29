Elecciones Baja California 2027: El PT desafía a Morena y analiza competir en solitario

La tensión rumbo a la gubernatura de Baja California en 2027 comienza a escalar. El Partido del Trabajo (PT) ha lanzado un ultimátum a su principal aliado: si no existen garantías de un “piso parejo” en la contienda interna, está dispuesto a romper la alianza con Morena e ir solo en las próximas elecciones.

Esta postura pone a prueba la solidez de la coalición oficialista en un estado clave y evidencia que las candidaturas locales no serán un cheque en blanco para el partido guinda.



Montserrat Caballero, la carta fuerte que divide a la coalición

El dirigente estatal del PT, Jesús Bonilla Valdez, dejó en claro que su estrategia política gira en torno a la ex Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, actual coordinadora de afiliación de su partido.

Lejos de garantizar una coalición automática, Bonilla enfatizó que la decisión dependerá de que se respeten los intereses del partido y el peso político de su candidata.

“No estamos endiosados en hacer una alianza”, advirtió el líder petista.

El dirigente subrayó que el PT podría rechazar el mecanismo de encuestas de Morena si percibe inequidad, lo que abriría la puerta a una candidatura propia que fragmentaría el voto de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.



Fricciones internas y críticas a Julieta Ramírez

El amago de ruptura no es el único síntoma de división. Desde la dirigencia del PT en Baja California ya se lanzan cuestionamientos hacia otras figuras relevantes de Morena.

Bonilla Valdez criticó abiertamente a la Senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla, una de las posibles aspirantes morenistas.

El dirigente cuestionó su aportación política al desarrollo de Baja California y la acusó de actuar fuera de las reglas internas, además de respaldar a otros actores con recursos, lo que eleva la tensión rumbo a la definición de la candidatura.



El reto de Morena: evitar una fractura rumbo a las gubernaturas

Mientras el PT evalúa competir por separado, Morena inició formalmente el registro de aspirantes para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027. Ante el riesgo de una ruptura en Baja California, la presión recae sobre la dirigencia nacional para preservar la alianza con el PT y el PVEM.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y responsable de la construcción de alianzas, reconoció la necesidad de evitar el desplazamiento de militantes, situación que en procesos anteriores provocó fracturas internas.

Para mantener la alianza con el PT, Morena deberá demostrar que actúa como un árbitro imparcial. Como señaló Hernández, la única forma de evitar conflictos es apegarse estrictamente a las reglas internas y no hacer excepciones. Sin embargo, el mensaje enviado desde Baja California es claro: sin equidad, no habrá alianza.