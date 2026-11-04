Elecciones en Estados Unidos: demócratas celebran resultados desde la CDMX

Estamos en México, en la capital, en la colonia Roma, pero alrededor todo se empeña en indicar que es otro lugar. El inglés predomina en las conversaciones de la calle, pero sobre todo en las mesas de un restaurante de cuyas pantallas sobresale un enorme mapa de Estados Unidos que aparece dividido en dos colores: rojo y azul. Los estados cambian de tonalidad conforme avanzan los resultados de la jornada electoral. El rojo es para los republicanos el partido gobernante en este momento, el azul para los demócratas, la oposición. Quienes miran atentos las pantallas, se miran ansiosos, con ese cosquilleo que suele acompañar el nerviosismo. La mayoría de ellos son simpatizantes del Partido Demócrata estadounidense y esta noche se reunieron para seguir en vivo, entre cervezas y hamburguesas las elecciones intermedias de su país. Estados Unidos celebró una jornada electoral que puede modificar el equilibrio de poder en Washington. A mitad del segundo mandato presidencial de Donald Trump, los votantes deciden la composición del Congreso, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado. En esta elección se renovaron los 435 escaños de la Cámara baja y 35 de los 100 asientos del Senado: 33 correspondientes a elecciones ordinarias y dos a comicios especiales.

Ciudadanos siguen de cerca las elecciones intermedias de su país.

Las proyecciones de las televisoras se suceden como una cascada: fotografías de candidatos, porcentajes, mapas y gráficos que se actualizan conforme avanza el conteo. Cada cifra modifica el ánimo de quienes siguen la transmisión. Las conversaciones se interrumpen cuando aparece una nueva proyección; algunas miradas se concentran en los televisores y otras buscan respuestas en las redes sociales. Los primeros resultados apuntan a un avance demócrata en ambas cámaras del Congreso. Horas después, se confirmó que el partido había conseguido el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Marc Benjamin Sable parece más un viejo rockero que lo que realmente es: un profesor jubilado. Viste una chamarra de cuero y lleva unas gafas grandes de pasta. Es originario de Pittsburgh, Pensilvania, y lleva 10 años viviendo en México. Esta noche se mueve de un lado a otro del restaurante, conversa con los asistentes y bebe whisky mientras vuelve la mirada hacia las pantallas. Para Marc, la reunión va más allá de encontrarse con amistades: se trata de una comunidad que comparte una preocupación política ante un Gobierno que, desde su perspectiva, ha operado durante los últimos dos años sin contrapesos institucionales. “Tenemos en común la lucha contra el proyecto fascista de Trump”, explica al hablar de las razones que los convocaron. —Por dos años hemos padecido a Trump sin frenos —afirma—. Los resultados pueden representar la primera resistencia institucional del Congreso frente a sus decisiones.

Los demócratas ganaron varios bastiones republicanos como Kansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa.

Las cifras que aparecen en las pantallas alimentan su entusiasmo. El azul parece desde el inicio liderar el conteo. Marc dice estar sorprendido por los resultados y por los márgenes de votación que observa en territorios donde históricamente los demócratas han tenido dificultades para ganar. Menciona Kansas, Texas, Nebraska, Iowa, Alaska, Georgia y Carolina del Norte. Particularmente le llama la atención Kansas, donde destaca que hacía 95 años que no se elegía a un demócrata para el Senado. “Parecen mejores que mis mejores expectativas”, comenta. Para él, lo que sucede esta noche importa para toda la gente del mundo, no solamente para Estados Unidos.

El voto latino y la esperanza de un cambio La preocupación de quienes se reunieron en el restaurante no se limita a la disputa legislativa. Para Concepción Lara, ciudadana americana que vivió gran parte de su vida en California, lo que estaba en está tiene que ver directamente con las comunidades mexicanas y latinoamericanas. Tiene familia que aún vive en Estados Unidos y explica que ha vivido con angustia las noticias sobre las detenciones de personas migrantes y las condiciones que enfrentan en los centros de detención. Concepción que ahora radica en México participó en la elección desde fuera de Estados Unidos mediante el procedimiento de voto en ausencia. Según explica, el proceso comienza con un formulario en línea y la solicitud de una boleta electoral. Al observar los primeros resultados, su reacción es de alivio. Considera que el avance demócrata se debe en buena medida a la participación de los votantes latinos. “Se lo debemos en gran parte a los mexicanos, a los latinos”, sostiene.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que aceptará los resultados de las elecciones de mitad de mandato.

Su percepción encuentra respaldo en un estudio del Pew Research Center, publicado el 16 de octubre de 2026, que encuestó a 774 votantes latinos registrados. El 70 % consideró que las políticas de la administración Trump habían perjudicado a la población hispana, mientras que el 55 % dijo considerar su voto al Congreso como un voto contra el presidente. Para Concepción, el avance demócrata representa una oportunidad para poner límites a las decisiones presidenciales. Habla de la importancia del Congreso, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado, como un poder capaz de intervenir en la aprobación de leyes y el gasto público. “Parece que esta noche hemos ganado las dos cámaras. Entonces eso le corta mucho, mucho las alas”, dice al referirse a los resultados que sigue en la transmisión. Su entusiasmo contrasta con la angustia que describe al recordar los últimos dos años. “Ha sido como vivir una pesadilla, como vivir en el infierno”, cuenta. Ahora, ante los resultados, dice sentirse “como en el cielo o en las nubes”. A unos metros de ella, Jean Pérez sigue con entusiasmo las pantallas. Lleva una camiseta azul estampada con una Estatua de la Libertad sobre una ola y celebra especialmente los resultados en Texas, su estado natal, al que identifica como un territorio tradicionalmente republicano. Jean es abogada y tiene doble nacionalidad. “Un tsunami azul”, dice para describir lo que observa. Aunque el proceso de votar por correo desde el extranjero le resultó complicado, considera que los ciudadanos cumplieron con su responsabilidad electoral. “Como votantes cumplimos. Ahora le toca a los demócratas que tanto nos prometieron que actúen”, expresa. Su entusiasmo no significa que considere resuelto el futuro político de Estados Unidos. Sabe que, aun con una mayoría legislativa, los demócratas tendrán que enfrentar los obstáculos que supone un presidente con poder de veto y un gobierno que seguirá encabezado por Donald Trump. La celebración de Jean viene acompañada de una exigencia: que los resultados electorales se traduzcan en decisiones y cambios concretos.

La reunión en la colonia Roma forma parte de otros encuentros que se realizaron en otras ciudades mexicanas