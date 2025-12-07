$!Elementos de la Marina disparan a civil que los amenazó con arma en Puerto Vallarta, Jalisco

En Puerto Vallarta, Jalisco, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) dispararon contra un civil que los amenazó con “un objeto con características similares a un arma de fuego”.
Los hechos se registraron la tarde de este sábado 6 de noviembre cuando, según la relatoría de la dependencia, el civil se presentó en las instalaciones para pedir información y, “de manera inesperada”, sacó un arma y amenazó al personal.
Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones, al personal, a la ciudadanía y al propio individuo.
Los marinos intentaron disuadirlo, pero el sujeto continuó amenazándolos con lo que presuntamente era un arma y se acercaba a ellos, por lo que le dispararon. Los hechos quedaron registrados en un video que fue difundido en redes sociales.
“Tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregara el objeto, el civil continuó con conducta agresiva, por lo que el personal actuó conforme al Manual del Uso de la Fuerza, aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes”, detalló la Semar.
Luego de inhabilitar al civil, se le brindó apoyo médico y fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.
Por estos hechos, la Secretaría notificó a la Fiscalía General de la República, así como a las autoridades de Puerto Vallarta, para el esclarecimiento de los hechos.
La Marina aseguró que “todas sus acciones se realizan con estricto respeto a los derechos humanos y al marco jurídico vigente”, así como en coordinación con las autoridades civiles para garantizar la seguridad de la población y el Estado de derecho.