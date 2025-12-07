$!Elementos de la Marina disparan a civil que los amenazó con arma en Puerto Vallarta, Jalisco

En Puerto Vallarta, Jalisco, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) dispararon contra un civil que los amenazó con “un objeto con características similares a un arma de fuego”.

Los hechos se registraron la tarde de este sábado 6 de noviembre cuando, según la relatoría de la dependencia, el civil se presentó en las instalaciones para pedir información y, “de manera inesperada”, sacó un arma y amenazó al personal.

Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones, al personal, a la ciudadanía y al propio individuo.