$!Eliminación del programa de refugiados deja a migrantes a la deriva en la frontera mexicana

Sin embargo, pocas horas después, a las nueve en punto de la mañana, justo en el mismo instante en que Donald Trump asumía en Washington DC por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos, la sonrisa del venezolano Erick se tornó primero en una mueca de preocupación en el rostro, y luego de angustia: la CBP One, la aplicación de celular a través de la cual miles de migrantes han hecho su solicitud de asilo en Estados Unidos tras la concertación de una cita, había dejado de funcionar sorpresivamente.

“Estamos muy asustados, no sabemos qué va a ser de nosotros. Yo a Colombia no puedo regresar ya, porque mi vida corre peligro. Estamos a la deriva”.

“Llegamos a Tijuana y nos hospedamos en un albergue, y esta mañana venimos aquí, a El Chaparral, porque nuestra cita es a las 13. Pero ahora miro la aplicación y me dice que el programa ha sido cancelado totalmente, y que las citas ya no existen, que ya no son válidas”.

Cuando ya había volado el sábado desde Ciudad de México a Tijuana, la colombiana dice que vio en TikTok un rumor de que las citas del programa CBP One podrían ser reprogramadas tras la llegada de Trump, que públicamente ya había amenazado varias veces con desaparecer este programa para sustituirlo nuevamente por el ‘Remain in Mexico’, el ‘Quédate en México’; el programa que ya se instauró durante su primer mandato para que los solicitantes de asilo esperen en suelo Mexicano la resolución de un juez acerca de su petición de refugio.

“El viernes me llegó un correo de la Patrulla Fronteriza, como a eso de las 11 de la mañana, pero yo pensaba que era la confirmación de mi cita de hoy, que es a las 13 horas, y por eso no lo abrí”, cuenta la mujer.

A los celulares de los migrantes comenzaron a llegar correos electrónicos advirtiendo que sus citas, o se habían pospuesto hasta el 9 de febrero, o de plano habían sido canceladas, mientras que la Patrulla Fronteriza publicó un muy escueto comunicado anunciando que, en efecto, la aplicación CBP One ya no estaba “disponible”, y lo peor, que las citas habían sido “canceladas”. Esa fue la única versión oficial que se les dio a conocer. Nadie más dio una explicación.

Cancelan citas CBP One a migrantes que buscaban asilo en EU

“Me cancelaron la cita, pero ya estoy acá. Y ahora, ¿a quién le podemos reclamar, pues?”, preguntaba enojada. “No se puede hacer nada, solo esperar. Pero me siento muy mal, sobre todo por mis hijos. Ya tenía en mente cruzar hoy mismo para Estados Unidos, pero vi el correo esta mañana y... aún tengo las manos temblorosas. Sentí que todo mi mundo se vino abajo. Llevo un año pidiendo la cita a diario, y ahora me encuentro con esta situación”.

A partir de ese instante, los testimonios de los solicitantes de asilo comenzaron a multiplicarse y a repetirse. Todos estaban incrédulos y confundidos. No se desató el pánico, ni hubo protestas airadas, pero sí aumentaba la confusión y la tristeza.

“Curiosamente”, apunta por su parte la salvadoreña Gabriela Alejandra, “hoy que Trump toma posesión como presidente, la aplicación ya no funciona. No entendemos nada”.

El primero en salir por esta garita de El Chaparral fue un poblano de mediana edad. Salió caminando con una mochila, silencioso y con el gesto hosco. No quiso hablar. Como tampoco la gran mayoría de los 30 mexicanos expulsados por este punto durante el lunes, entre ellos una familia completa con todo y niños.

De inmediato, los medios y los migrantes se arremolinaron en torno al funcionario municipal, que se limitó a decir lo evidente: que ni el gobierno de Tijuana, ni el de Baja California, ni siquiera el de México, tienen responsabilidad alguna en las decisiones del ejecutivo de Donald Trump, y que ellos no tienen información sobre el futuro de la app CBP One, ni del programa de refugio.

“Nadie nos da la cara”, lamentaba enojada una mujer venezolana de 50 años, al escuchar que el funcionario local poco o nada les podía informar de una decisión del gobierno de Estados Unidos.

“¡Queremos que nos den información! Yo he pasado hambre en este camino, y ahora que he llegado hasta aquí, nadie me dice nada”, lamentaba otro migrante venezolano.

“No sabemos qué vaya a pasar, ni qué podemos hacer. A mucha gente sí le llegó un correo avisando, pero a mí no me ha llegado nada. Todos estamos muy asustados porque no sabemos qué va a pasar con nuestras solicitudes de refugio”, dijo otro migrante de Oaxaca.

A las 8 de la tarde, al tiempo que Trump firmaba oficialmente la orden ejecutiva para declarar “emergencia nacional” en la frontera sur, varios camiones gestionados por el gobierno de Baja California comenzaron a llegar a la garita de El Chaparral para trasladar a los solicitantes de asilo a varios albergues de la ciudad.

Los migrantes, aunque renuentes en un inicio de abandonar el lugar y la fila, accedieron en su mayoría a la propuesta una vez que comenzó a caer la gélida noche sobre Tijuana.

Cargando de nuevo maletas, mochilas, y cuidando de bebés, niños y niñas, los solicitantes de asilo fueron abandonando lentamente la garita después de horas de espera. Todos ser marcharon con la incertidumbre y la profunda tristeza de no haber cumplido su sueño de cruzar a Estados Unidos, en el primer día de gobierno de Donald Trump.