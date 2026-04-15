Eliminar capos no resuelve el narcotráfico en México: Landau

La captura o muerte de líderes criminales no representa una solución definitiva al narcotráfico en México, advirtió este miércoles Christopher Landau, titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés).

El ex embajador de dicho país en México calificó de “pensamiento mágico” la idea de que descabezar a los grupos delictivos ponga fin al fenómeno.

Landau hizo estas declaraciones durante un foro celebrado en Washington en el que participaron sectores empresariales de México, EU y Canadá, organizado por el Meridian International Center y la US-Mexico Foundation para analizar los retos estratégicos de la relación de EU con México y con Canadá.

La sesión central consistió en una conversación entre el funcionario estadounidense y David Bohigan, presidente del Meridian International Center.

“Queremos asegurarnos de que los cabecillas y narcotraficantes no vivan con impunidad en México. Pero no me hago ilusiones de que eliminar a un capo de la droga en particular vaya a solucionar el problema mágicamente”, declaró el Subsecretario.

Landau señaló que la visión centrada exclusivamente en objetivos de alto perfil es una idea prevaleciente en los sectores de seguridad de la capital estadounidense.

Las declaraciones del funcionario se produjeron aproximadamente dos meses después de que las Fuerzas Armadas de México abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado por EU como líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, en un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que contó con inteligencia estadounidense. El propio DOS había ofrecido hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El Subsecretario también cuestionó la forma en que se conceptualiza a los grupos criminales. Señaló que evita usar el término “cártel” porque sugiere una organización jerárquica y estructurada, cuando a su juicio se trata de grupos mucho menos ordenados.

“Si lo consideramos como una organización excesivamente estructurada, podrías pensar que decapitarlo solucionaría el problema”, afirmó.

Para ilustrar su argumento, Landau recurrió a una analogía del cine western.

“A veces la gente tiene una especie de pensamiento mágico que les hace pensar que uno resuelve el problema con un tiroteo, como en el OK Corral: matas a un tipo malo, ganas y te vas a casa”, expresó. La metáfora sintetizó su crítica a las estrategias de seguridad centradas únicamente en la eliminación de líderes criminales.

Las declaraciones se enmarcan en la política de la administración del Presidente Donald Trump, que en febrero de 2025 designó al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, una medida que amplió las herramientas legales de EU para combatir el narcotráfico transnacional e intensificó la presión sobre el Gobierno de México respecto a su estrategia de seguridad.