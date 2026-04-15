$!‘Ellos no duermen, por la seguridad de los mexicanos’

Harfuch toma el folder blanco del piso, lo usa para cubrirse mientras se amarra las agujetas. Y para hacer anotaciones. Lo deja en el suelo... lo levanta. Lee algo ahí. Escribe. Una y otra vez. Lo que no daría más de una/o por acceder a ese legajo.

Pasa la Secretaria de Gobernación. “Como parte del eje Atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, trabajamos en la construcción de un México mejor...”. Siete minutos de rollo. Sus colegas de gabinete aprovechan simultáneamente para revisar el celular.

Informe de seguridad correspondiente a marzo. Al pizarrón, Marcela Figueroa. “De septiembre de 2024 a marzo de 2026... 41 por ciento menos en promedio diario de homicidio doloso”... en Guanajuato bajó 46 por ciento, en Baja California 42 por ciento, en el Estado de México 54 por ciento, en Nuevo León 74 por ciento, en Quintana Roo 74 por ciento, en Zacatecas 89 por ciento... “de septiembre de 2024 a marzo de 2026... de septiembre de 2024 a marzo de 2026... de septiembre de 2024 a marzo de 2026” se oye una y otra vez. El comparativo ya no es con Calderón. Sí con ya saben quién. Para tomar nota.

Los fotógrafos y camarógrafos, todos, van por Harfuch. Trae todo “el reflector”. Buscan un instante... el movimiento... el gesto que les regale el hombre más cuidado de este País. Traje negro, camisa blanca, corbata celeste-pálida, cacles bostonianos... boleados muy tempranito. Cuando se sienta coloca un folder blanco en el piso, recargado en la silla. El resto del elenco, no le interesa a los artistas de la lente.

Puntualidad casi militar. Apenas con unos cuatro minutos de retraso aparecen los protagonistas en el escenario. Hoy acompañan a la Presidenta los secretarios de la Defensa (Gral. Trevilla), de Marina (Almirante Morales), el de Seguridad federal (Omar Garcia Harfuch), el comandante de la Guardia Nacional (Gral. Guillermo Briseño). Están también las titulares de Gobernación (Rosa Icela) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Marcela Figueroa). Más allá de las cifras que traigan, se nota el orden. Nada de fachas. Tres uniformados de guerra y tres civiles. Impecables.

Es su turno... y pa’ que le vayan midiendo lo que le quieran medir: “Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en representación del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, mencionaré algunas de las acciones más relevantes del último mes”.

Ocho minutos de casos relevantes, comenzando por el operativo y la localización con vida ayer del Alcalde de Taxco junto con su padre.

La Presidenta toma el micrófono y pide una gráfica... “la de los sexenios, la que no pasaron”. Es de promedio diario de homicidios. Se ven las gráficas de asenso de Calderón o de Peña, pero también la sumatoria de AMLO con 200 mil muertos, contrastada con el notable descenso en la actual administración.

Mientras, Rosa Icela, cuando percibe que nadie la ve, hace una misteriosa entrega a García Harfuch, sentado a su izquierda. A dos manos en forma de ollita, le entrega unos papeles blancos arrugados... como envoltorios, que Omar recibe en forma rápida y discreta, casi oculta. Toma uno y pasa el bonche al Gral. Trevilla y éste toma otro y al Almirante Morales y éste a Marcela Figueroa y finalmente llega el último ella al General Briseño. Todo el poder en sus manos... con cabida todavía para unos dulcecitos.

Llega la pregunta buena a la Presidenta, por parte del reportero Alonso Urrutia de La Jornada: ¿ayer falleció el el connacional número 15 por parte de ICE en lo que va de la administración Trump... qué opinión le merece y qué acciones debería hacer México para protestar por esta situación?: “Primero, se hizo una carta muy fuerte... pedí que se comunique el secretario de relaciones exteriores con las instituciones correspondientes del Departamento de Estado para que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención y puedan atender a nuestros connacionales en los centros de detención y no solamente una vez a la semana”.

¿Presidenta, usted anunció que iba a presentar un documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en qué quedó esto? “Invitamos al Secretario de Relaciones Exteriores o que él lo explique. Nosotros vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias... se tiene que hacer la investigación en caso de que hayan fallecido por un presunto maltrato... por una violación a los derechos humanos”.

Después, entre tema y tema, apapacho presidencial: “Aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad. Ellos no duermen, por la seguridad de los mexicanos”.

Sin concesiones, el veterano reportero de La Jornada pregunta sobre los señalamientos de “desprecio del Estado a víctimas de feminicidio”, que hizo la escritora Cristina Rivera Garza en su conferencia ‘Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel’.

Responde Claudia Sheinbaum Pardo: “No, jamás. No lo aceptamos eso... acabamos de enviar una iniciativa...estamos construyendo la ley general y el objetivo es cero impunidad... a ella toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todo lo que podamos hacer para esclarecer y que haya justicia. Lo que digo es en general hemos abordado el tema de los feminicidios y en este caso sé que la fiscal general de la República está ya investigando”.

Decide cerrar la conferencia con un tuitazo del Papa León que seguramente la habrá emocionado. “Vámonos”. Se levantan todos... los distrae una pregunta de último minuto.

Se van, se van... se fueron. En el piso recargado en la silla, se queda olvidado el folder blanco. Codiciable. Que nadie ve.