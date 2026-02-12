Embajada de Canadá en México exige justicia por mineros desaparecidos en Sinaloa

La Embajada de Canadá en México informó que mantiene contacto con autoridades mexicanas respecto a la desaparición de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa, y manifestó su expectativa de que los responsables sean llevados ante la justicia.

Señaló que los empleados, ingenieros y geólogos de nacionalidad mexicana, realizaban trabajos en el proyecto Pánuco cuando fueron privados de la libertad, y precisó que hasta la fecha se localizaron sin vida a cinco de ellos, mientras continúa la búsqueda de los restantes.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de los trabajadores y subrayó que su personal permanece en coordinación con las autoridades mexicanas mientras avanzan las labores de búsqueda e investigación.

En el pronunciamiento, expuso que los sucesos en Sinaloa provocaron una profunda tristeza y recalcó que espera que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2026, cuando una célula armada presuntamente vinculada a “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, irrumpió en el residencial “La Clementina”, donde se alojaban los trabajadores del proyecto Pánuco, en Concordia, y se llevó a los 10 trabajadores relacionados con Vizsla Silver.

Tras la desaparición, autoridades federales y estatales desplegaron operativos de búsqueda en la zona serrana de Concordia, con apoyo de elementos de dependencias de seguridad y fuerzas armadas, además de cateos en inmuebles de Concordia y Mazatlán.

Como resultado de estas acciones, la Fiscalía General de la República informó el hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, donde se localizaron cuerpos que posteriormente fueron identificados como parte del grupo de trabajadores desaparecidos de la empresa canadiense.

La Fiscalía General de la República confirmó la localización e identificación de cinco cuerpos pertenecientes a los mineros reportados como desaparecidos el 23 de enero de 2026, todos empleados vinculados a Vizsla Silver.

Versiones oficiales señalaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que los trabajadores pudieron haber sido confundidos con integrantes de un grupo criminal rival en el contexto de la disputa interna en el Cártel de Sinaloa entre la facción de “Los Chapitos” y otra identificada como “Los Mayos”.

La empresa Vizsla Silver confirmó que cinco de sus trabajadores permanecen en calidad de desaparecidos y que mantiene suspendidas parcial o totalmente las operaciones del proyecto Pánuco mientras se desarrolla la investigación.

La compañía, con sede en Vancouver, comunicó que colabora con las autoridades mexicanas, que activó sus equipos de gestión de crisis y respuesta de seguridad y que la prioridad inmediata es la seguridad y el bienestar del personal y de las comunidades en las que opera.

En sus comunicados, Vizsla Silver destacó que el caso representa un momento especialmente doloroso para las familias de los trabajadores, para su plantilla y para la comunidad de Concordia, e indicó que los restos identificados serán trasladados a distintas entidades del país como Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guerrero para su entrega y sepultura.

Como parte de la respuesta institucional, autoridades detuvieron al menos a cuatro personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los 10 trabajadores de Vizsla Silver, en acciones realizadas en comunidades del Municipio de Concordia y en Mazatlán, donde se aseguraron armas, equipo táctico y pertenencias de las víctimas.

Sin embargo, las instancias de procuración de justicia no han dado a conocer información detallada sobre la judicialización de los casos ni sobre avances concluyentes respecto a la ubicación de los cinco trabajadores que continúan desaparecidos.

La Embajada de Canadá en México reiteró que continuará dando seguimiento al caso en coordinación con las autoridades mexicanas y con la empresa Vizsla Silver mientras se mantienen las labores de búsqueda de los cinco trabajadores que aún no han sido localizados.