Embajada de EU alerta por huracán Polo categoría 5 en el Pacífico

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este 22 de septiembre una alerta meteorológica por el huracán Polo, un ciclón de categoría 5 con vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora.

Indicó que el fenómeno provocará lluvias intensas y condiciones marítimas peligrosas en la costa suroeste de México entre el 22 y el 24 de septiembre.

Según el aviso, el huracán Polo se aproximará al extremo sur de la península de Baja California el 26 o el 27 de septiembre.

La Embajada informó que durante esa misma semana emitirá, en caso necesario, recomendaciones adicionales para los estados de Baja California Sur y Baja California.

La alerta abarca dos zonas: la costa del Pacífico mexicano y la península de Baja California.

Advirtió que, aunque el ciclón no toque tierra de manera directa, las lluvias intensas podrían causar inundaciones y deslaves que pondrían en riesgo la vida de la población.

El comunicado también señaló que el oleaje intensificado por el sistema tropical podría generar corrientes de resaca y olas anómalas con consecuencias mortales.

Por ello, recomendó no entrar al mar ni caminar por las playas mientras persistan las condiciones de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades locales y dar seguimiento a los reportes meteorológicos oficiales.

Entre las medidas preventivas, pidió a los ciudadanos estadounidenses en México consultar los medios locales, seguir las instrucciones de los funcionarios locales y llamar al 911 en caso de emergencia.

Advirtió además que los vuelos podrían verse afectados, por lo que recomendó verificar su estatus con las aerolíneas.

La Embajada también alertó sobre posibles afectaciones en carreteras por inundaciones y deslaves, sobre todo en zonas de terreno escarpado, y sugirió revisar el estado de los caminos antes de viajar.

Asimismo, recomendó dar seguimiento a los reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EU y del Servicio Meteorológico Nacional de México respecto a la actividad del ciclón y la respuesta ante emergencias.

La representación estadounidense pidió a sus connacionales estar preparados para buscar refugio y contar con planes de evacuación que no dependan de la asistencia del Gobierno de Estados Unidos.