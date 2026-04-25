Embajada de EU en México advierte a migrantes sobre uso de ‘coyotes’ para cruzar la frontera

La embajada de Estados Unidos en México advirtió a migrantes sobre contactar a personas dedicadas a cruzar la frontera de manera ilegal, los llamados “coyotes”, quienes “solo buscan quitarte tu dinero”.

En un video subido a redes sociales, la embajada indicó que este tipo de guías no les interesa la condición y la salud de las personas que quieren llegar a los Estados Unidos.

“Todo empieza bien pero poco a poco te das cuenta de que no es lo que te dijeron. No les importan tus condiciones de salud y definitivamente no les importa tu familia”, señala la embajada.

Añadió que si estás en problemas “solo te dejan atrás y en cualquier momento te van a traicionar”.

“Te exigen más dinero para seguir y luego desaparecen. Terminarás yendo de regreso y en una peor situación. Los coyotes no te pueden llevar a Estados Unidos, solo pueden quitarte tu dinero”, relató la embajada.

Embajada pide a migrantes no cruzar a EU

En enero, la embajada advirtió que tiene drones avanzados para detectar a migrantes que intenten cruzar hacia aquel país.

En un video subido a las redes sociales, la embajada asegura que dichos drones patrullan día y noche.

“Estados Unidos tiene ojos en el cielo sobre la frontera sur. Estos drones avanzados patrullan la frontera día y noche, 24/7. No intentes cruzar ilegalmente; solo terminará mal”, señaló.

Agregó que EU asegura la frontera “con vigor”, pues está reforzando el cumplimiento de sus leyes.

“Expulsando a los extranjeros ilegales. Si usted cruza de manera ilegal, será capturado y será expulsado”, destacó.

Muro flotante sobre la frontera

El pasado 11 de enero, la embajada ya había advertido en redes sociales a los migrantes que el muro “no está solo en tierra”, pues también han sido colocadas “barreras flotantes” y hay vigilancia constante.

“El muro en la frontera sur no está solo en tierra. Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado”, publicó.