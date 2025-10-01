Embajada de EU en México dice que mantendrá citas para visas, a pesar de cierre de gobierno

La Embajada de Estados Unidos en México informó que los servicios programados para visas se mantendrían, a pesar de la falta de asignación de fondos por el “cierre” del Gobierno de Estados Unidos la noche del martes.

“En este momento, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las Embajadas y Consulados de Estados Unidos en el extranjero continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita”, escribió la Embajada en su cuenta de la red social X, misma que dejaría de informar, por la misma situación.

“Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección [...] Para obtener información sobre nuestros servicios y el estado de operaciones, visite http://travel.state.gov”, dijo.

El Gobierno federal de Estados Unidos cerró oficialmente, la noche del 30 de septiembre después de que el Congreso no logró aprobar una medida de financiamiento.

Los demócratas del Senado de Estados Unidos rechazaron un proyecto de ley republicano para seguir financiando al Gobierno Federal, lo que provocó un cierre por primera vez en casi siete años. La última vez fue en 2019.

El Senado rechazó la legislación, cumpliendo la amenaza demócrata de cerrar el Gobierno federal si el Presidente Donald Trump y los republicanos no accedían a sus demandas de atención médica.

La votación de 55 sufragios a favor contra 45 en negativa, sobre un proyecto de ley para extender la financiación federal durante siete semanas, no alcanzó los 60 votos necesarios para poner fin a una obstrucción y aprobar la legislación.

El cierre del Gobierno Federal estadounidense significaría que cientos de miles de empleados federales serían suspendidos temporalmente, mientras que otros considerados esenciales tendrían que seguir trabajando, aunque muchos no recibirán pago hasta que se reabriera.