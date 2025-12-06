$!Embajada de EU pide a FGR desmantelar organizaciones criminales y no priorizar delitos individuales

La embajada de Estados Unidos en México llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Ernestina Godoy, y a las dependencias estatales, enfocarse en desmantelar organizaciones criminales en lugar de perseguir delitos individuales.
Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) estuvo presente Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la embajada de EU quien también destacó la importancia del trabajo conjunto.
“Coolidge Johnson señaló que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas. Destacó que, para lograrlo, se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues solo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro mejor para todos”, detalla un comunicado de la FGR.
Aprueban seguimiento de armas de fuego para combatir al crimen
Durante la asamblea plenaria que fue el primer evento oficial de Ernestina Godoy al frente de la FGR, las y los fiscales del país aprobaron la implementación, a nivel nacional, del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego para “fortalecer la trazabilidad de las armas y apoyar los procesos de investigación”.
Dicho registro se integra como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, y su operación se llevará a cabo a través de las Unidades de Análisis de Información o las áreas equivalentes que cada institución de procuración de justicia determine.
Asimismo, se comprometieron a mantener la ingesta y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal.
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia “tomaron conocimiento del avance en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recientes reformas legales en materia de seguridad pública, así como de los acuerdos de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y de las acciones realizadas para la actualización de la Metodología de recopilación de datos de homicidio doloso”.
Entre los acuerdos están la entrega de información estadística de las instituciones requerida por el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), así como a fortalecer sus sistemas de información, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Asimismo, en la reunión, los y las titulares de las fiscalías locales tomaron conocimiento de la propuesta de convenio de colaboración presentada por la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, que permita una mejor comunicación entre las 32 entidades, para conseguir mecanismos de trabajo para la capacitación, intercambio de información y desarrollo de protocolos para la revisión de casos específicos.
“Con el propósito de garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y construir una agenda estratégica que impulse cambios profundos y estructurales en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad”.
La titular de FGR y presidenta de la CNPJ, Ernestina Godoy Ramos, señaló que este tipo de reuniones deben realizarse de manera periódica, pues compartir el trabajo es fundamental porque “todos tenemos el mismo objetivo: erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello”, dijo.