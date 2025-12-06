$!Embajada de EU pide a FGR desmantelar organizaciones criminales y no priorizar delitos individuales

La embajada de Estados Unidos en México llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Ernestina Godoy, y a las dependencias estatales, enfocarse en desmantelar organizaciones criminales en lugar de perseguir delitos individuales. Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) estuvo presente Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la embajada de EU quien también destacó la importancia del trabajo conjunto. “Coolidge Johnson señaló que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas. Destacó que, para lograrlo, se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues solo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro mejor para todos”, detalla un comunicado de la FGR.

Aprueban seguimiento de armas de fuego para combatir al crimen Durante la asamblea plenaria que fue el primer evento oficial de Ernestina Godoy al frente de la FGR, las y los fiscales del país aprobaron la implementación, a nivel nacional, del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego para “fortalecer la trazabilidad de las armas y apoyar los procesos de investigación”. Dicho registro se integra como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, y su operación se llevará a cabo a través de las Unidades de Análisis de Información o las áreas equivalentes que cada institución de procuración de justicia determine. Asimismo, se comprometieron a mantener la ingesta y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal.