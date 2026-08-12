Embajada de México gestiona vuelos para equipo infantil de Tijuana varado en Colombia

La Embajada de México en Colombia ofreció apoyo a los integrantes del equipo de fútbol infantil Leyendas Obeliz, de Tijuana, Baja California, que permanecía varado en territorio colombiano tras el sismo de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto, según informó el cuerpo técnico de la escuadra.

“Se van a gestionar algunos vuelos pendientes, se nos va a ayudar con eso”, declaró uno de los directores técnicos del conjunto en un video difundido por la sede diplomática mexicana.

En el material audiovisual aparecieron Juan Pérez y Hugo Navarrete, directores técnicos del equipo, así como Jesús Ochoa, coordinador de la delegación.

Los integrantes del cuerpo técnico señalaron que el Canciller Roberto Velasco y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaban enterados del caso.

La representación diplomática confirmó la asistencia mediante una publicación en la red social Instagram.

“Tras el sismo registrado en Colombia, la #EmbaMexCol brindó acompañamiento y asistencia a un equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en el país”, se indicó en el mensaje institucional.

La Embajada añadió que su compromiso consistía en mantenerse cerca de las y los connacionales y brindarles apoyo cuando más lo necesitaran.

Uno de los miembros de la delegación expresó que la situación concluiría únicamente con el retorno definitivo.

“Esto va terminar hasta que estemos reunidos con nuestros familiares en nuestros hogares”, afirmó en el video compartido por la sede diplomática.

El 11 de agosto, los menores del equipo Leyendas Obeliz solicitaron ayuda para regresar a México, luego de obtener el campeonato del torneo en el que participaron y quedar inmovilizados en la región del Eje Cafetero a causa del movimiento telúrico.

El sismo del 10 de agosto afectó zonas del centro y occidente de Colombia, con repercusiones en las conexiones aéreas y terrestres de la región cafetalera, donde se concentraban varias delegaciones deportivas internacionales.