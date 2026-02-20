Embajador de EU advierte que desmantelarán redes criminales, tras sanción al CJNG por resort en Nayarit

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, advirtieron que los dos países desmantelarán de forma integral las redes criminales vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a empresas y personas ligadas al complejo turístico Kovay Gardens, en la Riviera Nayarit, acusado de operar como esquema de fraude con tiempos compartidos y lavado de dinero.

Johnson fue categórico al señalar el alcance de la acción bilateral.

“Juntos, en ambos lados de la frontera, estamos desmantelando redes criminales completas en cada etapa y en cada eslabón de la cadena, desde operadores hasta financiadores, lavadores de dinero y facilitadores”, expresó en la cuenta oficial de X.

Subrayó que los responsables rendirán cuentas y que la justicia prevalecerá como resultado del frente común entre ambas naciones.

García Harfuch confirmó durante la conferencia mañanera presidencial que existen investigaciones similares en otros estados del País, más allá del caso detectado en Nayarit.

“De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República”, afirmó.

Al precisar el estado de las indagatorias, señaló que cada una sigue su propia ruta.

“No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República”.

Agregó que la FGR difundirá información al respecto en su momento.

El Departamento del Tesoro designó a Kovay Gardens y a otras 17 compañías —una de ellas con sede en Estados Unidos— así como a cinco individuos, como integrantes del esquema de defraudación, por lo que todos los bienes y activos que posean en el país vecino serán congelados.

Según la dependencia, las operaciones fraudulentas son controladas por integrantes del CJNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva, identificado como comandante regional de esa organización criminal.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Flores Silva.

El propietario del resort, Carlos Humberto Rivera Miramontes, fue señalado por el Tesoro como una figura con un amplio historial de colaboración con narcotraficantes.

Además de Rivera Miramontes, la dependencia identificó como cómplices del esquema a Óscar Jiménez, “Tagayas”; José Luis Gutiérrez, “Tolín”; Jonathan Faustino Ríos, “Johnny Hood”; y José Eduardo Palacios. La mayoría de las empresas sancionadas pertenece a Rivera Miramontes.

El Tesoro precisó que el mecanismo de defraudación opera desde el momento en que los compradores de tiempos compartidos suscriben un contrato y se prolonga durante los años subsecuentes.

”Al controlar un complejo de tiempo compartido, el CJNG puede defraudar a los propietarios de tiempo compartido de varias maneras desde el momento en que firman un contrato y durante los años siguientes. Este es el caso de Kovay Gardens”, indicó en un comunicado oficial.