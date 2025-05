Embajador de EU destaca cooperación de México en seguridad

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, aseguró, tal como lo dijo el Secretario de Estado Marco Rubio, el Gobierno mexicano estaba cooperando en materia de seguridad.

”No podría estar más de acuerdo con mi amigo Secretario Marco Rubio. México ha mostrado creciente cooperación en seguridad nacional y compartida. Estoy en México, en representación del Presidente Donald Trump, para seguir trabajando con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la seguridad de nuestras naciones”, escribió en su cuenta de la red social X, en un mensaje publicado en inglés y en español.

Sheinbaum Pardo pidió el 22 de mayo a Rubio no especular por el asesinato de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, así como de José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina fue cuestionada respecto a los dichos del funcionario estadounidense.

”A todos, incluido Marco Rubio, al Secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo, de este lamentable y trágico homicidio. No se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones”, pidió, quien además descartó reforzar su seguridad. “No, no tenemos pensado”, afirmó.

Marco Rubio dijo el 21 de mayo que la violencia política en México era real, en referencia al asesinato de Guzmán Cuevas, así como de Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de Brugada Molina.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Representantes, Rubio afirmó que en México había partes del territorio que, según él, estaban gobernadas por los cárteles.